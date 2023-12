Sensacyjne doniesienia ws. perełki z ekstraklasy. Może paść rekord transferowy

Kajetan Szmyt zadebiutował w Warcie Poznań w kwietniu 2019 r., miał wtedy zaledwie 16 lat. Potem dalej się rozwijał, aż w końcu w poprzednim sezonie stał się jednym z liderów ekstraklasowego zespołu. W obecnych rozgrywkach potwierdza duże możliwości i niewykluczone, że niedługo zmieni klub.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjant, piłkarz, skoczek. Wszystkie oblicza nowego trenera Polek

Kajetan Szmyt odejdzie z Warty Poznań? Obrał interesujący kierunek

Już kilka miesięcy temu spekulowało się o transferze Szmyta. Wśród potencjalnych kierunków wymieniano Lecha Poznań, a także kilka zespołów zagranicznych. Ostatecznie został wtedy w Warcie, lecz coraz więcej wskazuje na to, że opuści ją w zimowym oknie transferowym. Według informacji portalu Weszło jeszcze w grudniu ma się udać ze swoim agentem do Hiszpanii i tam będą prowadzić negocjacje. "Jest przekonany do wyjazdu za granicę" - podkreślono.

Warta oczekuje za swojego piłkarza co najmniej miliona euro (przy obecnym kursie ok. 4,3 mln zł). Gdyby tyle dostała, pobiłaby własny rekord sprzedażowy (obecnie wynosi 200 tys. euro). Ten ruch będzie dla niej istotny pod względem finansowym, ale i strategicznym. - Rynek transferowy, zwłaszcza zagraniczny, ma to do siebie, że trzeba budować swoją historię sprzedażową. Kajetan na pewno jest zawodnikiem, którym interesuje się wiele klubów. Chcemy pokazać, że są piłkarze, którzy za istotne kwoty mogą wypływać z Warty na szersze wody i będą w nich swobodnie pływać - wyjaśnił prezes Artur Meissner.

Kajetan Szmyt zapracował na zagraniczny transfer. Również grą w młodzieżówce

Skrzydłowy pokazał się z dobrej strony nie tylko w Warcie, ale i reprezentacji Polski do lat 21, w której zadebiutował we wrześniu zeszłego roku. Do tej pory rozegrał 13 spotkań, z czego aż 11 w podstawowym składzie, strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę.

W obecnym sezonie Kajetan Szmyt rozegrał 18 meczów w barwach Warty Poznań. Strzelił w nich sześć goli i zanotował jedną asystę. Poznanianie przed przerwą zimową rozegrają jeszcze jedno spotkanie, z Górnikiem Zabrze w ekstraklasie, lecz 21-latek nie wystąpi w nim z powodu pauzy za kartki. Może się zatem okazać, że niedawna potyczka z Pogonią Szczecin (3:3) była dla niego ostatnią w obecnej drużynie.