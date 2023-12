Legia ma duży problem. Runjaić potwierdza kontuzję napastnika

Legia Warszawa jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia rozegra trzy bardzo ważne dla siebie mecze. Już w czwartek wicemistrzowie Polski zagrają u siebie z holenderskim AZ Alkmaar w spotkaniu, którego stawką będzie awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Później drużynę Kosty Runjaicia czekają dwa mecze ligowe z Cracovią - w niedzielę oraz środę.

Legia nie może sobie pozwolić w tych spotkaniach na potknięcia. Porażka z AZ Alkmaar sprawiłaby bowiem, że warszawianie wiosną europejskie puchary oglądaliby tylko w telewizji. Z kolei strata punktów w którymkolwiek z meczów z Cracovią może przeszkodzić w odrobieniu przed przerwą zimową części strat do liderujących w tabeli Śląska Wrocław i Jagiellonii Białystok. Mając jeden mecz zaległy z "Pasami", Legia traci do Śląska już dziewięć, a do Jagiellonii osiem punktów.

Legia Warszawa ma duży problem. Kosta Runjaić potwierdza kontuzję napastnika

Przed czwartkowym meczem Ligi Konferencji Europy trener Kosta Runjaić ma jeden dość istotny problem. Już do końca roku wypadł mu bowiem doświadczony napastnik Tomas Pekhart, który nabawił się kontuzji palca u stopy. Sam Runjaić potwierdził uraz 26-krotnego reprezentanta Czech na konferencji prasowej.

- Tomas Pekhart nie zagra już do końca roku. Czech ma problem z palcem u stopy. Nie jest to dobra wiadomość, ale inni będą musieli wziąć na siebie odpowiedzialność. Wierzę, że pokażą się z jak najlepszej strony - powiedział Kosta Runjaić, cytowany przez portal sport.tvp.pl.

Choć 34-letni Pekhart w ostatnim czasie był w przeciętnej dyspozycji (w meczu pucharowym z Koroną Kielce strzelił pierwszego gola od września), to jednak w całej rundzie zdobył dla Legii aż jedenaście bramek we wszystkich rozgrywkach. Jego brak może być szczególnie odczuwalny w sytuacji, gdy Legia, czy to przeciwko Alkmaar, czy Cracovii, będzie musiała gonić wynik i przeciwko wycofanemu rywalowi nie będzie miała wiele miejsca na grę kombinacyjną w strefie obronnej rywala. To samo dotyczy stałych fragmentów gry, przy których wzrost i świetna gra głową Pekharta sprawiały, że czeski napastnik był dużym zagrożeniem dla przeciwnika.

Co więcej, inni piłkarze, którzy mogliby grać na pozycji środkowego napastnika w Legii, także są dalecy od dobrej formy. Pogubiony król strzelców ubiegłego sezonu, Hiszpan Marc Gual, od sierpnia trafił do siatki tylko w Pucharze Polski przeciwko pierwszoligowemu GKS Tychy. Niewiele lepszy jest Słoweniec Blaż Kramer, który poza pucharowym meczem w Tychach, od sierpnia wpisał się tylko dwa razy na listę strzelców - raz w Mostarze przeciwko Zrinjskiemu (2:1) i raz w przegranym meczu ligowym ze Stalą Mielec (1:3).

Mecz Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa - AZ Alkmaar odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godzinie 18:45. Relacja na żywo na Sport.pl.