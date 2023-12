To najgorszy bramkarz ekstraklasy? Szokujące ostatnie miejsce

Obecny sezon Ekstraklasy nie jest łatwy dla bramkarzy. Najwięcej czystych kont - 8 - zachował golkiper liderującego Śląska Wrocław Rafał Leszczyński. Dwa mecze na zero z tyłu mniej rozegrali Daniel Bielica z Górnika Zabrze i Kacper Tobiasz z warszawskiej Legii. Najmłodszy z tej trójki zawodnik stołecznego klubu zamyka jednak inną statystykę.

Chodzi o klasyfikację skuteczności bramkarzy w tym sezonie. Mowa tutaj o procencie obronionych strzałów. Pierwsze miejsce, podobnie jak w statystyce czystych kont, zajmuje Leszczyński (79,6 proc.). Drugi jest wspominany już Bielica (70,4 proc.), a podium zamyka golkiper Widzewa Łódź Henrich Ravas (69,8 proc.). To właśnie w tym zestawieniu na ostatnim siedemnastym miejscu znajduje się Kacper Tobiasz. Bramkarz Legii stracił aż dwadzieścia goli - to tyle samo, co grający w Koronie Xavier Dziekoński.

Bramkarz warszawskiej Legii prezentuje w tym sezonie nierówną dyspozycję. W dwóch spotkaniach Ligi Konferencji i jednym meczu w Ekstraklasie miejsce między słupkami zajął Dominik Hładun.

Legenda Legii uspokaja. Tobiasz musi swoje wpuścić

O dyspozycji Kacpra Tobiasza, na łamach "Przeglądu Sportowego" wypowiedział się ostatnio Zbigniew Robakiewicz. Legenda Legii powiedziała: - Bramkarz to ostoja. Musi radzić sobie w trudnych sytuacjach w każdym meczu, powinien dawać impuls reszcie drużyny. Bardzo ważna jest koncentracja. W kwestii Tobiasza trzeba pamiętać o jego wieku, swoje musi wpuścić. Przed nim jeszcze cała kariera.

Legioniści w czwartek rozegrają kluczowe starcie w Lidze Konferencji. Na własnym terenie zmierzą się z AZ Alkmaar. W pierwszym meczu w Holandii przegrali 0:1, a spotkanie przyćmił skandal pomeczowy.

W Ekstraklasie Legia rozegrała do tej pory 17 meczów. Z dorobkiem 29 punktów zajmuje obecnie piąte miejsce i do liderującego Śląska traci dziewięć punktów. W tym roku warszawianie rozegrają jeszcze dwa spotkania ligowe. W obu zmierzą się z Cracovią.