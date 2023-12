Trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy! Prezydent w szoku

"Informujemy, że Adam Matysek przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Górnik Zabrze S.A" - taka informacja gruchnęła 7 grudnia w czwartkowy wieczór. Matysek pełnił tę funkcję od lutego 2023 roku i nikt nie spodziewał się, że tak szybko pożegna się z klubem. Zaledwie kilka dni wcześniej z Górnika odszedł również dyrektor sportowy Łukasz Milik oraz rzecznik prasowy Konrad Kołakowski.

Prezes Górnika Zabrze odszedł z dnia na dzień. Prezydent miasta komentuje

Odejście Adama Matyska było szokiem nie tylko dla kibiców Górnika Zabrze, ale i ekspertów i dziennikarzy. Klub ze Śląska był oskarżany o niepłacenie pensji piłkarzom zgodnie z terminami przez piętrzące się problemy finansowe. Oprócz tego zanikła tożsamość Górnika, o czym świadczy, chociażby fakt, że podczas Barbórki nie zostały zorganizowane żadne uroczystości.

Niespodziewaną decyzję prezesa klubu na łamach "Dziennika Zachodniego" skomentowała Małgorzata Mańka-Szulik. Prezydent Zabrza przyznała, że Matysek nie uprzedził jej o swoich planach. Nie dawał również żadnych znaków, które mogłyby wskazywać na to, że pożegna się ze stanowiskiem prezesa Górnika po tak krótkim czasie. - Nie spodziewałam się takiego posunięcia. Zwłaszcza że nie było żadnych sygnałów uprzedzających rezygnację. Nie ukrywam jednak, że zdziwił mnie fakt, że pan Matysek złożył tę rezygnację do Rady Nadzorczej, uruchamiając całą procedurę, bez poinformowania o tym właściciela klubu. Mieliśmy dobre relacje, potrafiliśmy ze sobą rozmawiać... Bardziej spodziewałabym się upału w grudniu niż tego, co nastąpiło - mówiła Mańka-Szulik.

Według 68-latki osoby zarządzające Górnikiem Zabrze straciły motywację do prowadzenia klubu i nie potrafiły podjąć rozmów nt. jego przyszłości. - W każdej firmie są tarcia i różnice poglądów, czasem nawet sprzeczki. Ścierają się pomysły. Nie widziałam jednak żadnej iskry, która wznieciłaby ogień. Górnik nie jest łatwy do zarządzania - dodała prezydent.

Następnie Małgorzata Mańka-Szulik zdradziła, że obecnie trwają prace nad prywatyzacją klubu, który być może przyprowadzi własnego, nowego prezesa. Obecnie właścicielem jest miasto. Na koniec prezydent poruszyła kwestię tarapatów finansowych, z jakimi zmaga się Górnik. - Proszę mi pokazać klub bez zaległości... W Zabrzu piłkarze dostają pensje na bieżąco, może są pewne poślizgi w innych częściach wypłat, ale takie, które nie budzą mojego niepokoju - powiedziała.

Aktualnie Górnik Zabrze 23. punktami zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli ekstraklasy. W najbliższym meczu drużyna Jana Urbana zmierzy się z Wartą Poznań. Spotkanie odbędzie się w piątek 15 grudnia o godz. 18:00.