Wielkie wietrzenie szatni w klubie ekstraklasy. Oficjalna lista: tym panom dziękujemy

Dla wielu klubów runda jesienna to weryfikacja skompletowanej przed sezonem kadry. Często trenerzy i władze klubu dochodzą do wniosku, że potrzebują wzmocnień na konkretnych pozycjach, a kilku zawodników jest im kompletnie niepotrzebnych. By nie płacić im pensji do końca umów lub nie płacić za ich zerwanie decydują się na sprzedaż. Jeden z klubów ekstraklasy jasno określił, kogo chętnie się pozbędzie.

Klubem, który chce wymienić część kadry w zimie, jest Cracovia. Z oficjalnego komunikatu klubu dowiadujemy się, że z końcem 2023 roku wygaśnie umowa Thiago Rodriguesa de Souzy i nie zostanie przedłużona. 26-latek w tym sezonie nie zagrał ani razu, a łącznie reprezentował barwy krakowskiego klubu 44 razy.

Cracovia informuje, że to nie jedyny zawodnik, z którym chcą się pożegnać. Na stronie internetowej opublikowano listę transferową, na której widnieje aż pięć nazwisk zawodników, których klub zechce sprzedać. Są to:

Jakub Gut

Sylwester Lusiusz

Kamil Ogorzały

Robert Ożóg

Michał Stachera.

Najwięcej meczów z tej piątki rozegrał Lusiusz, który ma na koncie aż 66 występów w barwach Cracovii. Lista zawodników gotowych do sprzedaży to jednak nie jedyna, jaką opublikowali krakowianie. Jest jeszcze druga, obejmująca zawodników, których klub chce wypożyczyć. Znaleźli się na niej:

Oliwier Hyla

Maciej Mrozik

Oskar Wójcik

Cracovia pierwszą fazę zmagań w ekstraklasie w sezonie 2023/24 może uznać za nieudaną. Na razie zespół Jacka Zielińskiego zajmuje w tabeli 16. miejsce, czyli najwyższe w strefie spadkowej. Przed zimową przerwą może wygrzebać się z dna. 17 i 20 grudnia krakowianie zmierzą się z Legią Warszawa w meczu 19. i zaległej drugiej kolejki.