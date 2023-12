Władze Lecha zdecydowały. To tam będą szukać nowego trenera

Lech Poznań w ostatnich tygodniach notuje fatalne występy. I choć w Pucharze Polski piłkarze Johna van den Broma zdołali awansować do ćwierćfinału, to w lidze tak dobrze już nie jest. Po 18 kolejkach Lech traci do lidera sześć punktów i zajmuje trzecie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

John van den Brom zostanie zwolniony? Media przekazują najnowsze wieści

Ostatnie słaby wyniki "Kolejorza" sprawiają, że kibice i eksperci zaczynają mieć wątpliwości co do posady Johna van den Broma. Najnowsze wieści w sprawie przyszłości holenderskiego szkoleniowca przekazał dziennikarz Dawid Dobrasz w programie "Poznań vs Warszawa".

- Słyszę, że na 90 proc. w tym tygodniu nic się nie wydarzy, ale mogę zdradzić, że Lech poważnie szuka nowego trenera w Skandynawii. Może to wynikać z tego, że tam kończą się rozgrywki - głównie chodzi o ligę szwedzką. Wiemy, że "Kolejorzowi" podobają się te rejony - wyjawił i dodał: - Skauci, którzy obserwują tam piłkarzy, patrzą też na kluby i szkoleniowców. Zwracają uwagę na ich filozofię i to, czy mogą pasować do Lecha.

Na koniec dobrze zorientowany w sprawach Lecha dziennikarz wyraził swoją opinię na temat przyszłości van den Broma. - Okres poszukiwania trenera się rozpoczął. Wydaje mi się, że to naprawdę dobry czas, żeby pożegnać Johna van den Broma. Holender zrobił dużo dla klubu, ale myślę, że z nim klub nic już nie osiągnie - zakonczył ten wątek.

Przed Lechem został do rozegrania jeszcze jeden mecz w tym roku. W sobotę o 20:00 zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom.