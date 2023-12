Kłopoty, kłopoty Lecha Poznań. Złe wieści

Lech Poznań w ostatnim czasie jest w słabej formie. W pięciu poprzednich meczach odniósł tylko dwa zwycięstwa. Szczególnie bolesna była porażka 0:1 z Piastem Gliwice w minionej kolejce ekstraklasy. Na tym problemy ekipy z Poznania się nie kończą.

Filip Szymczak kontuzjowany. Wróci w przyszłym roku

W ostatnich spotkaniach Lecha nieobecny był Filip Szymczak. Okazało się, że powodem absencji piłkarza jest kontuzja. Kolejne informacje w tej sprawie przekazał portal Weszło. Zdaniem dziennikarzy młody napastnik naderwał mięsień czworogłowy uda. W związku z tym na pewno zabraknie go w ostatnim meczu Lecha w tym roku przeciwko Radomiakowi, który odbędzie się w sobotę o 20:00. Zawodnik wróci do treningów podczas zimowych przygotowań do reszty sezonu.

W bieżących rozgrywkach Szymczak wchodził na boisko głównie z ławki rezerwowych. Do tej pory rozegrał łącznie 21 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty. Na boisku przebywał przez 773 minuty. Regularnie gra natomiast w reprezentacji Polski U-21. Aktualnie w młodzieżówce ma na koncie 16 spotkań i pięć bramek.

Waży się przyszłość van den Broma. Trener może opuścić Lecha

W związku z rozczarowującymi wynikami przyszłość Johna van den Broma stoi pod znakiem zapytania. Jego kontrakt wygasa po sezonie i niewiele wskazuje na to, żeby został przedłużony. Zdaniem Dawida Dobrasza z portalu Meczyki.pl Holender już niebawem może opuścić klub. Na razie działacze nie chcą jednak podejmować pochopnych decyzji i rozglądają się za jego potencjalnymi następcami.

Lech Poznań po 18 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Do liderującego Śląska Wrocław traci sześć punktów.