Skandaliczne zachowanie Josue po meczu Legii. Obsceniczny gest [WIDEO]

W niedzielnym meczu 18. kolejki ekstraklasy Legia Warszawa dość niespodziewanie zremisowała 1:1 z ŁKS-em Łódź. Dla rywali wynik był korzystny, ale piłkarze Kosty Runjaicia mieli niewiele powodów do zadowolenia. Z pewnością frustrację w nich wzmagało zachowanie miejscowych kibiców, którzy bezpardonowo obrzucali ich śnieżkami podczas meczu. Ciśnienia po końcowym gwizdku nie wytrzymał Josue.

Josue kompletnie przesadził. Skandaliczne zachowanie zawodnika Legii Warszawa

Jeszcze w trakcie spotkania na kibiców ŁKS-u wściekł się Radovan Pankov, który po kolejnej śnieżce wyrzuconej z trybun postanowił się odpłacić. Serb odrzucił śnieg w kibiców i otrzymał za to żółtą kartkę. To jednak mały występek w porównaniu z tym, co po końcowym gwizdu zrobił Josue.

Portugalczyk i inni kibice Legii schodzili z boiska do tunelu, słysząc gwizdy i wyzwiska łódzkich kibiców. Niektórzy dalej próbowali obrzucać ich śnieżkami, a kapitan warszawskiego zespołu nie wytrzymał ciśnienia. Tuż przed zejściem z murawy wykonał obsceniczny i wulgarny gest wobec kibica i zniknął w tunelu. Wszystko uchwycił jeden z obecnych na stadionie.

Niewykluczone, że dwuznaczny gest zawodnika Legii może mieć dla niego konsekwencje. Wszystko zależy od tego, czy zainteresuje się nim Komisja Ligi. Ta jednak może odpuścić, ponieważ sytuacja miała miejsce po końcowym gwizdku.

Niesforny Portugalczyk już w przeszłości lubił prowokować kibiców rywali z Łodzi. Po strzeleniu gola w domowym meczu przeciwko Widzewowi wykonał "cieszynkę" tuż przed fanami rywali, za co komisja dyscyplinarna wlepiła mu dwa tysiące złotych kary. Finalnie decyzję odwołano i skończyło się tylko na żółtej kartce i upomnieniu.