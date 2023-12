Lech Poznań podjął już decyzję ws. trenera van den Broma. Wszystko jasne

Niedzielna porażka Lecha Poznań z Piastem Gliwice może nieść za sobą ogromne konsekwencje dla trenera Johna van den Broma. Jego zespół spisuje się ostatnio fatalnie, dlatego coraz więcej wskazuje na to, że Holender niebawem pożegna się ze stanowiskiem. Dziennikarz Meczyki.pl Dawid Dobrasz przekazał właśnie konkretne informacje co do jego przyszłości.

