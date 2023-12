Burza wokół trenera Lecha po kompromitacji w ekstraklasie. Wyrok już zapadł

Po bardzo dobrym ubiegłym sezonie, w którym Lech Poznań zajął trzecie miejsce w ekstraklasie, a przede wszystkim doszedł do ćwierćfinału LKE, poznańscy kibice mieli nadzieję na jeszcze lepsze wyniki w obecnych rozgrywkach. Od samego początku sezonu 2023/24 nie wygląda to jednak tak, jak wszyscy sobie tego życzyli. Nie dość, że Lech odpadł już w III rundzie LKE, przegrywając ze Spartakiem Trnava, to kompromituje się również w ekstraklasie. Zaczęło się w Szczecinie, gdzie przegrał z Pogonią 0:5, następnie przydarzyła się wpadka na własnym stadionie z Widzewem Łódź (1:3), a to wcale nie koniec.

Lawina ruszyła. Piłkarscy eksperci domagają się zwolnienia Johna van den Broma



Piłkarze Johna van den Broma zawiedli również w niedzielnym spotkaniu 18. kolejki ekstraklasy, w którym przegrali u siebie z Piastem Gliwice 0:1. Piłkarscy eksperci nie mają wątpliwości, że czas holenderskiego szkoleniowca w Poznaniu dobiegł właśnie końca. "Banda Jana z Szumu to mega rozczarowanie tego sezonu. Totalnie zmarnowana runda" - przekazał Jakub Seweryn ze Sport.pl

"Prawda jest taka, że po meczu z Pogonią projekt z trenerem van den Bromem się skończył. Później były tylko przebłyski, ale geneza jest cały czas taka sama - Lecha dzisiaj jest w stanie pokonać każdy. Teraz już nawet przy Bułgarskiej. Brakuje trochę szczęścia, ale to nie jest główny powód, że Lech znowu traci punkty. Po prostu potrzeba nowego spojrzenia i pomysłu na ten zespół, bo cały ten sezon będzie właśnie tak wyglądał" - podsumował dziennikarz Meczyki.pl Dawid Dobrasz.

"Lech z tym potencjałem powinien mieć ok. 10 punktów więcej i na luzie lidera. Każdy kolejny dzień van den Broma na stanowisku to dzień stracony. Nie widać tu żadnej koncepcji poza wiarą w indywidualne umiejętności zawodników" - napisał Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego Onet".

"Dobra, w sumie wiedziałem już dość - oficjalnie ogłaszam odejście z sekcji Bromiarzy. Z meczu na mecz Lech wygląda gorzej, poza Velde trudno znaleźć piłkarza w formie. Jeśli poleci po rundzie, to wzruszę ramionami, bo taki ruch się broni. Dać kwiaty za LKE i ciepło uściskać" - przekazał Damian Smyk z Goal.pl.

"Van den Brom zrobił w tym sezonie 32 punkty na 54 możliwe. Bez grania w pucharach. Good bye, John" - stwierdził Samuel Szczygielski z Meczyki.pl.

"Szkoda kibiców, którzy kupują bilety i karnety, gadżety, jeżdżą na mecze wyjazdowe i przyjeżdżają z landów na domowe, tracąc czas i pieniądze… Nie może być przyzwolenia na taką rundę, jaką zgotował nam John z ekipą. Tu musi być reakcja" - napisał Kuba Szlendak z Goal.pl.

Po 18 kolejkach ekstraklasy Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 32 puntów, tracąc do liderującego Śląska Wrocław sześć punktów. Najbliższy mecz rozegra 16 grudnia, kiedy zagra z Radomiakiem Radom.