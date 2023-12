Sensacyjne wieści ws. perełki z lidera Ekstraklasy. Hitowy transfer już zimą!?

Karol Borys to jeden z największych talentów w polskiej piłce. 17-latek był objawieniem ubiegłorocznych mistrzostw Europy do lat 17. Wystąpił także na MŚ w tej samej kategorii wiekowej. Choć reprezentacja Polski rozczarowała i w słabym stylu odpadła w fazie grupowej, to Borys był jednym z jej najjaśniejszych punktów.

Karol Borys może odejść do Włoch

Kontrakt Karola Borysa ze Śląskiem Wrocław obowiązuje do czerwca 2026. Coraz więcej wskazuje na to, że diament, szybciej odejdzie z klubu. Chętnych na niego jest wielu. I to od dawna.

- Odrzuciłem oferty PSV (brakowało jednego zera), City Group, bo mieli go kupić i od razu wypożyczyć do Lommel, gdzie Karol mierzyłby się ze znacznie mocniejszymi od siebie zawodnikami fizycznie, więc to nie miałoby sensu. Z Ajaxem sprawa się skomplikowała po wypadku dyrektora Edwina van der Sara. [...] Była jeszcze Sevilla, ale ostatecznie ich ofertę też odrzuciliśmy - tak we wrześniu tego roku mówił David Balda, dyrektor sportowy Śląska Wrocław.

Jako że zbliża się okno transferowe, wrócił także temat odejścia Karola Borysa za granicę. Jak informują WP Sportowe Fakty, piłkarzem bardzo mocno zainteresowana jest włoska Fiorentina. Klub chciałby pozyskać piłkarza już tej zimy. Na razie nie wiadomo nic o ewentualnej kwocie za transfer.

Szanse na transfer są, bo w tym momencie Borys nie może przebić się do pierwszego składu Śląska Wrocław, więc aspekt regularnej gry w słabszym klubie nie gra tu roli. W tym sezonie ofensywny pomocnik uzbierał w ekstraklasie łącznie 60 minut w trzech spotkaniach. Po raz ostatni wystąpił na boiskach ekstraklasy na początku września. Część sezonu stracił jednak z powodu MŚ, które były rozgrywane w Indonezji na przełomie listopada i grudnia.