Rollercoaster w Ekstraklasie! Co za powrót. Gol w 91 minucie! [WIDEO]

Pogoń Szczecin od kilku sezonów ma ambicje mistrzowskie, ale do tej pory nic z nich nie wychodziło. W najlepszym wypadku kończyło się na trzecim miejscu. Warta Poznań jest za to zespołem, który takich ambicji nie ma. W ekstraklasie co sezon skazywana jest na walkę o utrzymanie i obecnie sytuacja jest podobna.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Kot przed zawodami Pucharu Świata w Klingenthal: Mam miłe wspomnienia z tą skocznią

Ekstraklasa: Warta Poznań nastraszyła Pogoń Szczecin. Po przerwie popis gry gospodarzy

Pogoń znajduje się w czołówce ligi, ale do mistrzostwa są inni faworyci. Warta walczy o utrzymanie, a jej przewaga nad grupą spadkową przed tym meczem wynosiła tylko dwa punkty. Początek meczu zapowiadał, że Pogoń znów zawiedzie kibiców, bo już w 9. minucie straciła gola. Zespół Dawida Szulczka wyszedł na prowadzenie dzięki bramce po główce Macieja Żurawskiego - byłego piłkarza Pogoni. I choć gospodarze walczyli o wyrównanie, to do przerwy oddali tylko jeden celny strzał. Warta Poznań broniła się bardzo mądrze i nie pozwalała na wiele pod własną bramką. To zmieniło się w drugiej połowie.

Od samego początku Pogoń atakowała, co skutek przyniosło już w 50. minucie. Wtedy Mariusz Fornalczyk oddał strzał zza pola karnego, który szczęśliwie dla gospodarzy odbił się od nogi przeciwnika. Piłka zmieniła rotację i poleciała w lewe okienko bramki.

10 minut później było już 2:1. Kolejny raz Pogoni pomogła drużyna przyjezdnych. Najpierw Warta straciła piłkę pod własną bramką, a następnie podanie Kamila Grosickiego w pole karne wykończył... obrońca Warty i były piłkarz Pogoni Jakub Bartkowski.

W 78. minucie Pogoń strzeliła kolejnego gola. Cała druga połowa toczyła się pod dyktando gospodarzy i nie inaczej było w tej akcji. Kamil Grosicki i Luka Zahović jednym zagraniem poradzili sobie z pięcioma obrońcami Warty. Reprezentant Polski "przeszedł" ostatniego obrońcę i strzałem po ziemi wyprowadził Pogoń na prowadzenie 3:1.

Pogoń Szczecin wypuszcza wygraną z rąk. Szokująca końcówka spotkania

I wtedy doszło do sensacji. W 81. minucie niespodziewanie padła bramka kontaktowa. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego gola głową zdobył Dimitrios Stavropoulos. Wcześniej tej bramki nic nie zapowiadało, w końcu gospodarze po przerwie właściwie nie dopuszczali Warty do głosu.

W 91. minucie obrońcy Pogoni zgubili Kajetana Szmyta. Uzdolniony młodzieżowiec został dostrzeżony przez Dario Vizingera i otrzymał od niego idealne podanie. Nagle znalazł się w sytuacji sam na sam z Cojocaru. Pozostało mu jedynie wykończyć, co zrobił perfekcyjnie i był remis 3:3.

Do końca meczu wynik już się nie zmienił. Kibice Pogoni pożegnali swoich piłkarzy głośnymi gwizdami. I nic dziwnego, bo ich zespół kolejny raz nie wygrywa meczu, w którym był zdecydowanym faworytem, a strata do lidera robi się coraz większa. Po tym meczu wynosi 10 punktów, ale Śląsk jutro gra z Koroną Kielce. W tym spotkaniu będzie zdecydowanym faworytem, a w dodatku kielczanie po drodze do Wrocławia mieli wypadek.

Pogoń Szczecin - Warta Poznań 3:3: 50' Mariusz Fornalczyk, 61' Jakub Bartkowski sam., 78' Kamil Grosicki - 9' Maciej Żurawski, 82' Dimitrios Stavropoulos, 90+1' Kajetan Szmyt