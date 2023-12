Kulisy trzęsienia ziemi w Górniku. Prezes pod ostrzałem. "Walili ze wszystkich stron"

W lutym bieżącego roku Adam Matysek objął funkcję prezesa Górnika Zabrze, a wczoraj oficjalnie rozstał się z tym stanowiskiem. "Informujemy, że Adam Matysek przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Górnik Zabrze S.A" - czytamy w krótkim komunikacie na stronie internetowej Górnika i w mediach społecznościowych klubu. Według pierwszych doniesień miała to być osobista decyzja Matyska, którą zaskoczył pracowników Górnika i właścicieli, z prezydent miasta Małgorzatą Mańką-Szulik na czele.

Były prezes Górnika Zabrze miał dość "świecenia nazwiskiem"

Kolejne informacje w tej sprawie przyniósł w piątek "Fakt", który przekazał, że Matysek mógł być "jedynie wykonawcą woli Mańki-Szulik i piorunochronem pomiędzy magistratem a kibicami. To na nim skupiał się gniew fanów" - czytamy w artykule.

- Adam nie wytrzymał. Walili w niego ze wszystkich stron. A to Łukasz Podolski za to, że nie sfinalizował rozmów z inwestorem, którego piłkarz przyprowadził do klubu, a to kibice, którzy obwiniali go za fatalną kondycję finansową Górnika. Matysek to twardy chłopak i to pewnie jeszcze jakoś by przełknął. Ale miał dosyć świecenia nazwiskiem za ruchy, który nie był autorem, a jedynie wykonawcą woli prezydenta Zabrza, która z tylnego siedzenia, od lat pociąga w Górniku za wszystkie sznurki - mówił "Faktowi" jeden z bliskich znajomych Matyska.

Informator tabloidu dodawał, że Matysek był między młotem a kowadłem, bo z jednej strony musiał spełniać polecania z Urzędu Miasta, a z drugiej reagować na niezadowolenie kibiców. - Adamowi zarzucano, że nie potrafi znaleźć dla klubu strategicznego inwestora. Tyle że nawet gdyby znalazł dziesięciu, to najpierw musiałaby ich zaakceptować pani prezydent - podkreślił rozmówca źródła. Zaznaczył, że jego zdaniem wszelkie chęci o sprzedaży Górnika są tylko "gadaniem pod publiczkę".