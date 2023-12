To był prawdziwy hit Ekstraklasy! Dwa gole w meczu lidera z mistrzem Polski

W pierwszej połowie istniał tylko Raków Częstochowa. Mistrz Polski wyglądał naprawdę dobrze i prowadził po golu Sonny'ego Kittela. W drugiej części spotkania do głosu zaczął dochodzić Śląsk Wrocław, a dzięki fatalnemu błędowi Vladana Kovacevicia do wyrównania doprowadził Piotr Samiec-Talar. To zatem oznacza, że lider nie dał się pokonać aktualnemu mistrzowi Polski. Z tego rozstrzygnięcia mogą się najbardziej cieszyć w Białymstoku czy Poznaniu.

5 screen: Canal+ Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl