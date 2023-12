"Efekt nowej miotły" w ekstraklasie. Rozbili rywala na wyjeździe [WIDEO]

17. kolejka ekstraklasy została sparaliżowana przez obfite opady śniegu, którego na niektórych boiskach było mnóstwo. Z tego powodu nie odbyły się spotkania pomiędzy Stalą Mielec a ŁKS-em Łódź oraz Piastem Gliwice a Puszczą Niepołomice. Wydawało się, że podobny scenariusz czeka Widzewa, który miał zagrać z Radomiakiem. Ostatecznie jednak mecz został rozegrany, z czego być może do końca nie są zadowoleni kibice gospodarzy.

Radomiak Radom rozbił Widzew Łódź aż 3:0. Na ławce trenerskiej debiutował nowy trener

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 2 grudnia o godz. 17:30 w Łodzi. Od początku pierwszej połowy mecz był zacięty i wyrównany. Piłkarze Widzewa dłużej utrzymywali się przy piłce, jednak nie potrafili stworzyć sobie dogodnych sytuacji bramkowych, o czym świadczyło zero celnych strzałów. Za to goście konsekwentnie przeprowadzali składne kontrataki oraz szybkie akcje. W efekcie w pierwszych 45. minutach Radomiak wykreował aż 11 sytuacji, po których mógł paść gol. A padły nawet dwa.

W 38. minucie Edi Semedo szarżował na prawym skrzydle, znalazł się sam na sam z bramkarzem Widzewa, po czym uderzył prosto w jego ręce. Odbita piłka trafiła z kolei do Lisandro Semedo, który przyjął ją na klatkę piersiową i kopnął pod poprzeczkę do pustej bramki. Pierwsza połowa zdecydowanie należała do piłkarzy o nazwisku Semedo. Kilka minut później "gola do szatni" strzelił pierwszy z wymienionych piłkarzy radomskiej drużyny. Tym razem Edi wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie Pedro Henrique Alves de Almeidy, strzelając z główki wprost do siatki. Obie ekipy na przerwę schodziły przy wyniku 2:0 dla gości.

W drugiej połowie gra nieco się zmieniła. Rozdrażnieni zawodnicy Widzewa Łódź za wszelką cenę próbowali wrócić do meczu. W przeciwieństwie do poprzednich 45. minut tworzyli bramkowe sytuacje, ale zawodzili w fazie finalizacji akcji. Tymczasem Radomiak spokojnie czekał na kolejne okazje, a ta nadarzyła się w 74. minucie. Wspomniany już Pedro Henrique popisał się fenomenalnym podaniem zewnętrzną częścią stopy do Rafała Wolskiego. Ten spokojnie przyjął, popatrzył i z prawej strony pola karnego uderzył po długim słupku. Piłkarze gospodarzy byli rozbici i sfrustrowani, ponieważ po przerwie mieli kilka sytuacji na zdobycie kontaktowej bramki. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla Radomiaka Radom.

W zespole gości na ławce trenerskiej zadebiutował Maciej Kędziorek. Nowy szkoleniowiec zespołu z Radomia pełni tę rolę dopiero od piątku 1 grudnia. Na stanowisku zastąpił zwolnionego Constantina Galca. Wcześniej Kędziorek był asystentem trenera Johna van den Broma w Lechu Poznań. Ewidentnie w tym przypadku zadziałał legendarny już "efekt nowej miotły", czyli sytuacja, w której drużyna objęta przez nowego trenera w pierwszych meczach odnosi zwycięstwa.

Widzew Łódź - Radomiak Radom 0:3

Bramki: 38' Lisandro Semedo, 45+4' Edi Semedo, 74' Rafał Wolski

Po sobotniej wygranej na wyjeździe Radomiak z 22. punktami zajmuje 8. miejsce w tabeli ekstraklasy. Za to pokonany Widzew Łódź uzbierał do tej pory tyle samo oczek i obecnie plasuje się na 10. pozycji.