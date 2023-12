"Walczymy". Blady strach padł na ekstraklasę. Kolejny mecz może się nie odbyć

W sobotę 2 grudnia miały być rozegrane cztery mecze 17. kolejki ekstraklasy. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, tj. duże opady śniegu, w ostatniej chwili odwołano mecz między Stalą Mielec a ŁKS-em Łódź, mimo że Stal oficjalnie podziękowała pracownikom MOSiR-u za odśnieżenie boiska. Po 14. minucie przerwano starcie między Piastem Gliwice a Puszczą Niepołomice, a kilkanaście minut później oficjalnie mecz odwołano. Jak się okazuje, to może nie być jedyny mecz ekstraklasy w tej kolejce, który się nie odbędzie przez niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Kolejny mecz ekstraklasy zagrożony? Pesymistyczna prognoza pogody

Wszystko wskazuje na to, że bez żadnych przeszkód odbędzie się spotkanie między Widzewem Łódź a Radomiakiem Radom, którego start zaplanowano na godz. 17:30. Ostatnim sobotnim meczem ma być ten między Koroną Kielce a Lechem Poznań. Robert Łataś, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów przekazał o godz. 14:50 na platformie X, jak wygląda stan prac na obiekcie w Kielcach. "Akcja zespołowa MOSiR-u i Korony Kielce. Prognoza pogody jednak mocno pesymistyczna" - napisał greenkeeper, który odpowiada za stan obiektów kieleckiego MOSiR-u od sześciu lat.

Okazuje się, że Łataś miał rację co do pesymistycznej prognozy pogody, bo we wpisie z godz. 16:11 przekazał, że obiekt w Kielcach znów jest odśnieżany. "Nie minęła godzina, a my znów na boisku walczymy ze śniegiem" - czytamy. To więc oznacza, że jeśli warunki do godz. 20:00 nie ulegną poprawie, to następny mecz w ekstraklasie może zostać odwołany i rozegrany w innym terminie.

Aktualizacja: O godz. 17:49 Korona poinformowała na portalu X: "Walczymy. Na tę chwilę mecz nie został odwołany. O 19.00 nastąpi kolejna inspekcja murawy w kontekście podtrzymania lub zmiany decyzji o rozegraniu meczu". O godz. 19:10 dostaliśmy kolejny komunikat: "Rozgrzewamy się zgodnie z planem. Za pół godziny kolejna kontrola murawy". Oba zespoły poinformowały w mediach społecznościowych o składach wystawionych na to spotkanie przez obu trenerów. O dalszych działaniach w tej sprawie będziemy informować w Sport.pl.

Warto dodać, że nie tylko w ekstraklasie mecze są przekładane i odwoływane przez opady śniegu. Tak samo dzieje się w I lidze, gdzie podjęto decyzję o odwołaniu spotkania między Górnikiem Łęczna a GKS-em Tychy. Podobną decyzję mogliśmy zobaczyć w Bundeslidze, gdzie Bayern Monachium miał grać z Unionem Berlin. Tam jednak Union postanowił przeprowadzić w mediach społecznościowych relację z... bitwy na śnieżki.

Przed startem 17. kolejki Lech zajmował trzecie miejsce z 29 punktami i stratą siedmiu do prowadzącego Śląska Wrocław. Z kolei Korona zajmowała 14. miejsce z 17 punktami, co dawało jej zaledwie punkt zapasu nad strefą spadkową.