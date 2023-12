Pilne. Paraliż w ekstraklasie. Mecz odwołany w ostatniej chwili

Na sobotę o godzinie 12:30 w Mielcu zaplanowane było starcie miejscowej Stali z ŁKS-em Łódź w 17. kolejce ekstraklasy. Z powodu dużych opadów śniegu boisko zostało zasypane i rozegranie spotkania stanęło pod znakiem zapytania. Ekipa z Mielca początkowo twierdziła, że mecz odbędzie się bez żadnych przeszkód.

Oficjalnie: Mecz Stali Mielec z ŁKS-em odwołany

"My się zimy nie boimy. Dziękujemy pracownikom MOSiR za przygotowywanie murawy do dzisiejszego meczu. Do zobaczenia o 12:30. Ten mecz wygramy wszyscy razem" - przekazano na oficjalnym profilu Stali na Twitterze. Klub opublikował również wyjściową jedenastkę.

Wiemy już jednak, że spotkanie nie dojdzie do skutku. Niedługo później Stal poinformowała o odwołaniu sobotniego starcia. "Decyzją wszystkich stron dzisiejszy mecz ekstraklasy Stal Mielec - ŁKS Łódź został odwołany. Nowy termin spotkania zostanie podany w oddzielnym komunikacie" - czytamy.

Szybko decyzję potwierdził także ŁKS Łódź.

To nie pierwsze sobotnie spotkanie, które zostało odwołane z powodu obfitych opadów śniegu. Podobną decyzję podjęto także w Bundeslidze. Tego dnia o 15:30 Bayern miał zmierzyć się z Unionem Berlin. Przez nagły atak zimy transport publiczny w Monachium przestaje działać co najmniej do godziny 23 i dlatego postanowiono przełożyć mecz.

Po 16 kolejkach Stal Mielec zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Zdecydowanie gorzej radzi sobie ŁKS. Ekipa z Łodzi obecnie znajduje się na 18., czyli ostatniej pozycji i do tej pory uzbierała jedynie osiem punktów.