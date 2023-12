Nazwał sędziego frajerem i dostał czerwoną kartkę. Sceny na konferencji [WIDEO]

W piątek Górnik Zabrze podejmował u siebie Pogoń Szczecin w 17. kolejce ekstraklasy. Gospodarze świetnie rozpoczęli to starcie i objęli prowadzenie już w piątej minucie po golu Lawrence'a Ennalego. W drugiej połowie ich sytuacja bardzo się skomplikowała po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Erik Janża.

Jan Urban komentuje zachowanie Janży. Bez ogródek

Okazało się, że Słoweniec został wyrzucony z boiska, ponieważ obraził sędziego. Po meczu wytłumaczył, co powiedział w kierunku arbitra.

- Powiedziałem mu, że jest frajerem. Ale powiedziałem to po słoweńsku, w tym języku to nie znaczy nic złego. Nie wiedziałem dokładnie, co znaczy po polsku to słowo. Jeśli sędzia poczuł się obrażony, to bardzo go przepraszam. Frajer po słoweńsku oznacza, że jesteś gość, że grasz szefa - wyjaśnił w rozmowie z Canal +.

Ostatecznie Górnik zdołał utrzymać prowadzenie do końca i pokonał Pogoń Szczecin 1:0. Po zakończeniu spotkania trener gospodarzy Jan Urban wziął udział w konferencji prasowej. Wypowiedział się między innymi o czerwonej kartce dla Janży. I nie gryzł się w język.

- Dostał czerwoną kartkę za to, że jest frajerem - powiedział z uśmiechem na twarzy, nawiązując do tłumaczenia swojego piłkarza. - Za to, że kogoś nazwał frajerem. On mówi, że tam u nich frajer to gość. Może tak jest. Nie powinien tego robić. Jakbyśmy tego meczu nie wygrali, to na mistrzostwa Europy by nie pojechał, bo bym go udusił - dodał.

Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze tymczasowo wskoczył na dziewiąte miejsce w tabeli ekstraklasy. Obecnie ma na koncie 22 punkty. Pogoń natomiast zajmuje piątą pozycję i uzbierała do tej pory 26 punktów.

Erik Janża w bieżącym sezonie rozegrał dziewięć meczów. Obrońca w tym roku regularnie jest powoływany do reprezentacji Słowenii i prawdopodobnie znajdzie się w kadrze na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Łącznie w drużynie narodowej zagrał w ośmiu meczach i strzelił dwa gole.