Niespodzianka w ekstraklasie. Szybka bomba i wygrana w osłabieniu z faworytem [WIDEO]

17. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Jagiellonia Białystok pokonała 2:1 Wartę Poznań. Wiceliderzy tabeli wyszli na prowadzenie już w 43. sekundzie meczu po fatalnym kiksie Adriana Lisa. Bramkę zdobył Kristoffer Hansen, a drugiego gola dorzucił Jose Naranjo. Dla Warty honorową bramkę zdobył Maciej Żurawski.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Górnik Zabrze potrzebował pięciu minut, aby wyjść na prowadzenie. Dowiózł je do końca

W drugim piątkowym meczu Górnik Zabrze zmierzył się u siebie z Pogonią Szczecin. Spotkanie rozgrywano w trudnych warunkach - od pierwszych minut sypał gęsty śnieg. Gospodarze bardzo szybko wyszli na prowadzenie. Już w piątej minucie meczu Lawrence Ennali wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Asystę przy tym trafieniu zanotował Filipe Nascimento.

Już sześć minut później Pogoń miała znakomitą okazję do wyrównania. W ciągu jednej akcji goście strzelili najpierw w słupek, a potem dobitka była również niecelna. W kolejnych minutach mecz jednak się wyrównał. Na przerwę oba zespoły schodziły przy prowadzeniu zabrzan.

Po zmianie stron obraz meczu nie uległ większej zmianie. Zabrzanie stwarzali lepsze okazje, a Pogoń była nieskuteczna. Była to w dużej mierze zasługa Linusa Wahlqvista, który nie był najlepiej dysponowany. Od 72. minuty Górnik grał w osłabieniu. Czerwoną kartkę za brutalne zachowanie wobec Wahana Biczachczjana obejrzał Erik Janza. Słoweniec uderzył przeciwnika, a później dyskutował jeszcze z sędzią. Do końca meczu wynik jednak nie uległ zmianie i to zabrzanie wyszli górą z tej konfrontacji.

W tabeli Górnik plasuje się obecnie na dziewiątym, a Pogoń na piątym miejscu. We wtorek oba zespoły zmierzą się ponownie - tym razem w ramach Pucharu Polski. Początek spotkania o 18:00.