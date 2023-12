Lukas Podolski cały czas spełnia się jako piłkarz w Górniku Zabrze, ale poza tym ma też inne źródła dochodu. Jest choćby właścicielem sieci punktów gastronomicznych (serwowane są tam m.in. kebaby), a niedawno zapowiedział nowe przedsięwzięcie, w dodatku realizowane z innym mistrzem świata.

Lukas Podolski otwiera nowy biznes. "Ma dać dużo radości, uśmiechu"

Podolski we współpracy z Matsem Hummelsem, graczem Borussii Dortmund, wpadli na pomysł stworzenia nietypowej ligi piłkarskiej o nazwie Ballers League. Nietypowej, bo mecze mają być rozgrywane w pustym hangarze w Kolonii. Ma w niej być 12 drużyn, każda po siedmiu zawodników. Kapitanami mają być znane osoby z branży rozrywkowej.

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty 38-latek potwierdził, że taki projekt powstaje. Wskazał też, kiedy wystartuje i jaka będzie w nim jego rola. - Liga rusza w styczniu. Co do mnie - mam udziały w tym przedsięwzięciu, jestem jednym z czterech prezesów, członków zarządu. Mats Hummels ma taką samą funkcję, to znaczy też jest w zarządzie - powiedział.

Podolski potwierdził również liczbę drużyn (12) w lidze oraz wyjaśnił, jak będą budowane składy. - To nie tak, że będą złożone z youtuberów czy influencerów, choć oni też będą zaangażowani w ten projekt. Będzie normalny skauting, taki draft, będzie można sprowadzać zawodników. Ten projekt ma być fajną rozrywką. Dać dużo radości, uśmiechu - stwierdził.

Lukas Podolski uruchamia własną ligę. Będzie miał wyjątkowe wsparcie

Były reprezentant Niemiec na razie sam nie będzie grał w tych rozgrywkach. Będzie to za to zarządzał jednym z zespołów, ale nie w pojedynkę. - Razem z Alishą Lehmann. To reprezentantka Szwajcarii w piłce nożnej, na co dzień zawodniczka Aston Villi. Cieszę się, że będę prowadził z nią drużynę - oznajmił. Lehmann to jedna z najpopularniejszych piłkarek na świecie, jej konto na Instagramie obserwuje ponad 16 milionów użytkowników.

Podolski ostatnio ma trochę więcej czasu, który może poświęcić na rozwijanie nowego biznesu. To dlatego, że leczy kontuzję i od końcówki października nie pojawił się na boisku. W tym sezonie jak na razie rozegrał 12 meczów, strzelił w nich jednego gola i zaliczył dwie asysty.