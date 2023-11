Jest decyzja ws. meczu Legii. Klamka zapadła

Pierwotnie mecz Cracovia - Legia miał się odbyć 30 lipca w drugiej kolejce ekstraklasy. Miał, ale warszawiacy poprosili o zmianę terminu w związku z wyjazdowym meczem eliminacji Ligi Konferencji Europy przeciwko Ordabasom Szymkent trzy dni wcześniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

W pierwszym spotkaniu, w oddalonym o ponad cztery tys. kilometrów Kazachstanie, legioniści zremisowali z Ordabasami 2:2. W rewanżu, o którym wicemistrzowie Polski myśleli, przekładając mecz z Cracovią, wygrali 3:2 i awansowali do kolejnej rundy eliminacji, a później do fazy grupowej.

Zaległy mecz z Cracovią stał się przedmiotem niespodziewanej dyskusji. Na 17 grudnia zaplanowano mecz Legia - Cracovia w 19. kolejce ekstraklasy. Krakowski klub niespodziewanie zaproponował, by to wtedy on był gospodarzem.

- Pierwotnie mecz miał się odbyć w bardzo dobrym terminie, a teraz stracimy na obecności kibiców. Ja sobie nie wyobrażam, by ludzie rzucili wszystko i w tygodniu przedświątecznym przyszli na mecz, gdy trwają różne spotkania opłatkowe - powiedziała p.o. prezes klubu Elżbieta Filipiak.

Dwumecz Legia - Cracovia na koniec 2023 r.

Legia na takie zmiany nie chciała się zgodzić. Warszawiacy zaproponowali, by mecz 19. kolejki ekstraklasy odbył się bez zmian, a zaległy mecz drugiej kolejki przełożyć już na 2024 r. Na to nie przystała jednak ekstraklasa.

Ostatecznie ustalono, że Legia i Cracovia zakończą ten rok dwumeczem ze sobą. 17 grudnia odbędzie się mecz 19. kolejki Legia - Cracovia, a 20 grudnia zaległe spotkanie drugiej kolejki Cracovia - Legia.

- Dzień i godzinę spotkania wyznaczono w porozumieniu z zainteresowanymi klubami. Cracovia faktycznie po wcześniejszym zaaprobowaniu nowej daty spotkania zwróciła się z prośbą o zamianę gospodarzy meczu z Legią w ramach w 19. kolejki, kiedy krakowianie grają w Warszawie. Zmiany nie dokonano m.in. ze względu na fakt, że dzień wcześniej na stadionie przy ul. Kałuży swoje spotkanie rozegra Puszcza Niepołomice i stan murawy - powiedział mówi Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA, cytowany przez stronę ekstraklasa.org.

- W przypadku rozegrania kolejnych zawodów w ciągu 24 godzin na tym samym boisku - groziłby kontuzjami piłkarzy lub w ogóle mógł uniemożliwić rozegranie takiego spotkania. Departament Logistyki Rozgrywek zaproponował Cracovii możliwość rozegrania tego meczu w grudniu bądź w nowym roku. Ostatecznie zdecydowano się na datę 20 grudnia - dodał.