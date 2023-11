Raków dopina pierwszy zimowy transfer. Reprezentant kraju następcą gwiazdy

Vladan Kovacević przeniósł się do Rakowa Częstochowa w 2021 roku. Do tej pory rozegrał w tym klubie 93 mecze i stał się jedną z największych gwiazd drużyny. Regularnie pojawiają się informacje o zainteresowaniu Serbem ze strony zagranicznych klubów i z tego powodu działacze mistrza Polski rozglądają się za jego następcą.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz diagnozuje problemy reprezentacji. „To jest kluczowe"

Raków znalazł następcę Kovacevicia. Wielki talent

I wiele wskazuje na to, że już go znaleźli. Jak poinformował portal Oslobodjenje.ba, do Rakowa ma przenieść się Muhamed Sahinović z FK Sarajewo (trzecie miejsce w najwyższej bośniackiej lidze). Transfer może zostać sfinalizowany już tej zimy. Dziennikarze nie przekazali dokładnej kwoty wykupu, ale zdradzili, że bośniacki zespół sporo zarobi i będzie mógł liczyć także na procent zysku z kolejnych transferów bramkarza.

Sahinović jest bardzo utalentowanym zawodnikiem. Ma 20 lat i jest podstawowym bramkarzem stołecznego zespołu. W bieżącym sezonie rozegrał 14 meczów. Ma także za sobą dziewięć spotkań w reprezentacji Bośni i Hercegowiny U-21. Jeśli finalnie trafi do Rakowa, nie będzie to pierwszy transfer pomiędzy tymi klubami. Wcześniej z FK Sarajewo do Częstochowy przeniósł się właśnie Vladan Kovacević.

O zainteresowaniu Sahinoviciem mówiło się już latem. Wówczas portal Meczyki.pl przekazał, że trwały rozmowy między klubami w sprawie Bośniaka, ale strony dalekie były od finalizacji. Jak się okazuje, prawdopodobnie wreszcie doszły do porozumienia.

Raków Częstochowa po 15 meczach zajmuje czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 28 punktów. Kolejny mecz ligowy rozegra w niedzielę. Tego dnia o godzinie 17:30 zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Wcześniej mistrzów Polski czeka rywalizacja w Lidze Europy. W czwartek o 18:45 zagrają ze Sturmem Graz.