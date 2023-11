Oficjalnie: Zmiany w Lechu po blamażu. Trener odchodzi

Lech Poznań od dłuższego czasu nie radzi sobie najlepiej w ekstraklasie. W ostatnich pięciu meczach odniósł tylko jedno zwycięstwo - z walczącym o utrzymanie Ruchem Chorzów. Mimo wszystko sytuacja lechitów w tabeli nie wygląda najgorzej. Do drugiej Jagiellonii Białystok tracą oni tylko dwa punkty, do pierwszego Śląska - cztery.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz diagnozuje problemy reprezentacji. „To jest kluczowe"

Asystent van den Broma odchodzi z Lecha Poznań. "Taki jest fakt"

Jednak choć coraz częściej kibice domagają się zwolnienia Johna van den Broma, to na razie Lech nie decyduje się na nerwowe ruchy i fani nie powinni oczekiwać, że po porażce z Widzewem będzie inaczej. W końcu mowa o szkoleniowcu, który w poprzednim sezonie osiągnął ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Za to do odejścia z Poznania szykuje się asystent pierwszego trenera Maciej Kędziorek. Niedawno pojawiła się informacja, że przejmie on Radomiaka Radom.

Dzisiaj potwierdził to John van den Brom. Szkoleniowiec wykorzystał konferencję prasową z Widzewem Łódź, żeby pożegnać się ze swoim pracownikiem.

- Kędziorek nas opuści w piątek 1 grudnia i pójdzie do Radomiaka. To dla niego fantastyczna wiadomość, bo każdy wie, a przede wszystkim ja, jak bardzo jest ambitny. Może tam zrobić kolejny krok w swojej karierze jako trener. Wiedzieliśmy to zanim podpisaliśmy z nim umowę. Trzeba to zaakceptować, ale to zawsze trudne chwile, bo jesteśmy w połowie sezonu, prawie skończyliśmy rundę. Będziemy tęsknić za dobrą osobą, dobrym kolegą, jego umiejętnościami, ale tak to jest, taki jest futbol. Odchodzą piłkarze, odchodzą też trenerzy. Cieszę się, bo wiem, że bardzo tego chce, ale oczywiście jest to dla nas przykre - przyznał John van den Brom.

Trener Lecha Poznań powiedział też, że na razie nie ma planów, żeby zastąpić Macieja Kędziorka kimś innym. To oznacza, że do kolejnego meczu ligowego podejdzie uboższy o jednego członka sztabu szkoleniowego. Lech w sobotę 2 grudnia zagra przeciwko Koronie Kielce. Obaj trenerzy spotkają się ponownie całkiem szybko. Już 16 grudnia Lech Poznań uda się na wyjazd, żeby zagrać z Radomiakiem.