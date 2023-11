Nie do wiary. Cała ekstraklasa zagrała dla lidera. Oto jak wygląda tabela

Śląsk Wrocław lepszej kolejki ekstraklasy nie mógł sobie wymarzyć. Lider ekstraklasy do gry tym razem wkroczy jako ostatni. W poniedziałek o godz. 19:00 zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. W tej sytuacji wrocławianie cały weekend mogli obserwować poczynania konkurencji i zapewne tylko zacierali ręce. Swoich meczów nie wygrało aż pięciu najpoważniejszych konkurentów. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać.

Kolejka niewykorzystanych szans. Co na to lider? Tak wygląda tabela ekstraklasy

Szansę na zrównanie się ze Śląskiem już w piątek zmarnowała Jagiellonia. Gdyby pokonała Piasta Gliwice, podobnie jak ekipa z Dolnego Śląska, miałaby w dorobku 33 punkty. Zremisowała jednak bezbramkowo na własnym boisku. Na ten moment ma dwa punkty straty, ale może się ona powiększyć nawet do pięciu. Piłkarze z Białegostoku i tak mieli szczęście, bo w niedzielę drżeli o pozycję wicelidera. Tymczasem jeszcze mocniej potknął się trzeci Lech Poznań. Przegrał u siebie z Widzewem Łódź 1:3 i wciąż jest dwa punkty za Jagiellonią.

W tej sytuacji okazję do nadrobienia start miały, chociażby dwa najlepsze zespołu ubiegłego sezonu - Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Oba rozczarowały. Piłkarze Dawida Szwargi zaledwie zremisowali z 15. w tabeli Cracovią 1:1, za to stołeczni przegrywali już z 13. Wartą Poznań 0:2, by ostatecznie wyszarpać remis 2:2. Na ten moment Raków jest czwarty z dorobkiem 28 punktów, a Legia szósta z trzema punktami mniej. Obie ekipy mają do rozegrania jeden zaległy mecz. Rozdziela je jedynie Pogoń Szczecin. Ona także nie wykorzystała doskonałej okazji. Mogła wyprzedzić Raków i Lecha, ale przegrała ze Stalą Mielec 2:3 i pozostała na piątej pozycji z 26 punktami na koncie.

W końcu za to drgnęło coś na dole tabeli. Po raz drugi z rzędu swój mecz wygrała 16. Puszcza Niepołomice i jest coraz bliżej opuszczenia strefy spadkowej. Po pokonaniu Górnika Zabrze 2:1 ma już tyle samo punktów (16) co 15. Cracovia. Kolejny punkcik dopisał sobie także 17. Ruch Chorzów po remisie z Koroną Kielce 1:1. W sumie ma ich dziesięć. Stawkę z zaledwie ośmioma zamyka ŁKS Łódź, który przegrał z siódmym w tabeli Zagłębiem Lubin 0:2.

Aktualną tabelę ekstraklasy można zobaczyć poniżej: