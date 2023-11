Runjaić okazał się bezwzględny. Surowo ukarał piłkarza Legii

Legia Warszawa w sobotę obchodziła 50-lecie Żylety. Z tej okazji kibice przygotowali wspaniałą oprawę i pokaz pirotechniki. Atmosfera na trybunach nie przełożyła się jednak na poczynania piłkarzy na boisku. Stołeczni niespodziewanie zremisowali z dopiero 13. w tabeli Wartą Poznań 2:2. Równie dużą niespodzianką była absencja w meczowej kadrze Blaza Kramera. Jej przyczyny po spotkaniu ujawnił trener Kosta Runjaić.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live

To dlatego w meczu z Wartą zabrakło Blaza Kramera. Trener Legii Warszawa tłumaczy: "Nie chciał"

Na pytanie o nieobecność słoweńskiego napastnika odpowiedział podczas konferencji prasowej. - W przerwie reprezentacyjnej chcieliśmy, by spędził trochę minut na boisku. Przez ostatnie dwa lata nie grał najwięcej, przez długi czas zmagał się też z kontuzjami. Planowaliśmy mu pomóc i dać pograć w rezerwach, ale... nie chciał tego. Zapłacił za to cenę i to zaakceptował - wyjaśnił niemiecki szkoleniowiec, cytowany przez portal TVP Sport

Chodzi o mecz drugiej drużyny Legii sprzed tygodnia. Wówczas podejmowała ona w rozgrywkach III ligi ekipę GKS-u Bełchatów. Na boisku pojawiło się aż sześciu graczy z pierwszego zespołu: Gabriel Kobylak, Marco Burch, Filip Rejczyk, Igor Strzałek i Bartosz Kapustka. Pomóc miał również Kramer, ale odmówił. Warszawiacy mimo to wygrali aż 6:0.

Kramer odmówił Legii. Runjaić stawia sprawę jasno: "Nie ma zawodnika większego od klubu"

Zachowanie sprowadzonego latem 27-latka nie spodobało się jednak Runjaiciowi. Trener od razu wymierzył mu karę. - Postanowiłem wykluczyć go z kadry meczowej na jedno spotkanie. Nie chciał wystąpić w rezerwach i uważam, że nie ma zawodnika większego od klubu. Dla mnie to koniec tematu. Zobaczymy, co wydarzy się w przyszłości. Jesteśmy poważnym klubem, w którym obowiązują pewne zasady. Wierzę w odpowiedzialność piłkarzy. Nie ma dla mnie znaczenia, czy to Josue, czy ktokolwiek inny - zamknął temat.

Na razie Kramer w Legii Warszawa nie może liczyć na regularną grę. Co prawda od początku sezonu we wszystkich rozgrywkach wystąpił 19 razy i strzelił sześć goli, ale najczęściej były to wejścia z ławki na ostatnie minuty.