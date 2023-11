Dramat w ekstraklasie. Mieli przerwać fatalną serię. Dostali cios w doliczonym czasie [WIDEO]

Niedzielne zwycięstwo Puszczy Niepołomice nad Górnikiem Zabrze (2:1) sprawiło, że najlepszy z beniaminków ma już na swoim koncie 16 punktów. To było złą informacją dla Ruchu Chorzów i Korony Kielce, które zmierzyły się ze sobą w Chorzowie tuż po tym spotkaniu. Korona miała bowiem przed tą kolejką tyle samo "oczek", a Ruch zaledwie 9, co sprawiało, że strata "Niebieskich" do kolejnego rywala znacznie się powiększyła.

Ruch Chorzów bardzo blisko drugiego zwycięstwa. Korona Kielce zadała cios w końcówce

W pierwszej połowie na Stadionie Śląskim nie działo się zbyt wiele. Przewagę miała Korona, podczas gdy kibice Ruchu co chwila frustrowali się nieporadnością swoich zawodników. Kielczanie z kolei stworzyli wyjątkowo mało zagrożenia, jak na wyższość piłkarską, którą prezentowali. Raz minimalnie niecelnie ze skraju pola karnego uderzył Ronaldo Deaconu, raz mocny strzał Dawida Błanika z kilkunastu metrów pewnie obronił Krzysztof Kamiński i to by było na tyle, w związku z czym bezbramkowy remis do przerwy nie był żadnym zaskoczeniem.

Druga część spotkania rozpoczęła się z kolei od ataków Ruchu. Tuż po przerwie w akcji indywidualnej groźny strzał na bramkę Korony oddał Kacper Michalski, jednak Xavier Dziekoński popisał się skuteczną interwencją nogą.

W 49. minucie było już jednak 1:0 dla "Niebieskich". Wspaniałym podaniem na wolne pole popisał się Patryk Sikora, Łukasz Moneta wyszedł sam na sam z Dziekońskim i choć jego pierwszy strzał obronił bramkarz Korony, to Moneta zdołał jeszcze dograć przed pustą bramkę do Daniela Szczepana, a ten skierował piłkę do siatki, otwierając wynik meczu.

W kolejnych minutach dalej groźniejszy był Ruch. Piłkarzom Jana Wosia w kolejnych kontratakach brakowało jednak wykończenia. Dotyczy to zarówno Daniela Szczepana, Kacpra Michalskiego, jak i rezerwowego Tomasza Foszmańczyka.

Korona przebudziła się po 70. minucie. Uderzenia Jewhienija Szykawki czy Jakuba Konstantyna mijały jednak bramkę Krzysztofa Kamińskiego. Już w doliczonym czasie gry także Konstantyn został zablokowany w polu karnym w bardzo dobrej sytuacji.

Wydawało się, że Ruch wygra drugi mecz w tym sezonie ekstraklasy, ale tak się nie stało. W drugiej minucie doliczonego czasu gry po bardzo dobrym dośrodkowaniu Jacka Podgórskiego nieudany strzał głową Jewhienija Szykawki zamienił się w asystę do Miłosza Trojaka, który z bliska pokonał Krzysztofa Kamińskiego i uratował jeden punkt Koronie w tym meczu.

Ruch Chorzów zremisował z Koroną Kielce 1:1 i wciąż ma tylko jedno zwycięstwo w tym sezonie ekstraklasy. Ten remis jednak nikogo specjalnie nie premiuje. Ruch z 10 punktami jest przedostatni i traci do bezpiecznej strefy sześć punktów. Z kolei Korona ma 17 punktów, jest czternasta i ma tylko "oczko" przewagi nad strefą spadkową.