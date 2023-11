Sensacja w Ekstraklasie! Beniaminek wraca do żywych. Co za powrót! [WIDEO]

Do niedzielnego meczu Puszcza Niepołomice przystępowała z 16. miejsca w tabeli ekstraklasy, a Górnik Zabrze z 10. lokaty. Goście w przypadku zwycięstwa mogli zapewnić sobie awans o dwie pozycje, a gospodarze walczyli o zrównanie się punktami z Cracovią, czyli zespołem zajmującym ostatnie bezpieczne miejsce. W poprzednim meczu Puszcza wygrała, więc chciała podtrzymać serię, a Górnik przegrał i chciał przełamać się z teoretycznie słabszym rywalem.

Co za powrót w ekstraklasie. Puszcza Niepołomice odwróciła losy meczu z Górnikiem Zabrze

Od początku spotkania dominowali piłkarze Górnika i nie dawali rywalom najmniejszych szans. Co chwilę szturmowali bramkę rywali, ale nie byli w stanie zamienić strzałów na bramki. Zawodnicy Puszczy często uciekali się do fauli, za co obejrzeli trzy żółte kartki w nieco ponad pół godziny gry.

Wydawało się, że połowa zakończy się bezbramkowym wynikiem, ale tuż przed przerwą w polu karnym Puszczy upadł Lawrence Ennali. Na początku sędzia Tomasz Kwiatkowski pokazał mu żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego, ale po interwencji arbitrów VAR zmienił decyzję i przyznał Górnikowi "jedenastkę". Do piłki podszedł najlepszy na boisku Daisuke Yokota i pewnym strzałem lewą nogą nie dał szans Oliwierowi Zychowi. W 45. minucie zabrzanie wyszli na prowadzenie 1:0.

W drugiej części meczu obraz gry niespodziewanie się zmienił, a w 56. minucie Puszcza zrobiła swoją firmową akcję. Po wrzucie z autu w pole karne kolejni zawodnicy zgrywali futbolówkę głową, a Kamil Zapolnik podał do Piotra Mrozińskiego. Obrońca wyskoczył najwyżej i pewnym uderzeniem wpakował piłkę do siatki i było 1:1.

W kolejnych minutach to znów zabrzanie dominowali, a niepołomiczanie zdobyli kolejnego gola. Po świetnym kontrataku Zapolnik podał do Artura Siemaszki w okolicach pola karnego. Napastnik miał przy sobie dwóch obrońców, ale dał radę mocno uderzyć po długim słupki bramki i w 71. minucie dał Puszczy prowadzenie 2:1.

Chwilę później Górnik miał fantastyczną szansę na wyrównanie, ale rywale dwukrotnie wybili piłkę niemal z linii bramkowej. Kolejną sytuację zespół Jana Urbana miał dopiero w 86. minucie, kiedy po długim podaniu z kontratakiem wyszedł Ennali. Wślizgiem zatrzymał go Kacper Cichoń i wydawało się, że obejrzy czerwoną kartkę, ale arbiter finalnie upomniał go żółtą kartką. To była ostatnia groźna akcja w meczu, który zakończył się dość niespodziewaną wygraną Puszczy.

Niepołomiczanie dopisali na swoje konto kolejne trzy punkty. Mają ich już 16 i zrównali się z Cracovią. Pozostali jednak w strefie spadkowej na 16. miejscu. Z kolei Górnik spadł na 11. lokatę z 19 punktami na koncie.