Hat-trick w ekstraklasie! Prowadzenie przechodziło trzy razy z rąk do rąk [WIDEO]

Porażka 3:4 z Legią Warszawa na koniec września podziałała na Pogoń Szczecin jak płachta na byka. Od tamtego momentu zespół Jensa Gustafssona już w ekstraklasie nie przegrał - zaliczył w sześciu meczach cztery zwycięstwa i dwa remisy, pokonując u siebie Lecha Poznań (5:0) czy Jagiellonię Białystok (2:1). Dlatego też Pogoń była zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki ze Stalą Mielec, która w tym sezonie wygrała tylko raz na wyjeździe (ale z Legią 3:1), a w Szczecinie nie potrafiła wygrać od 48 lat!

Wróciła prawdziwa Pogoń - świetnie do przodu i koszmar w obronie. Wielki mecz Szkurina

Choć już od pierwszych minut Pogoń próbowała wrzucić Stal na karuzelę, już w szóstej minucie drużyna Kamila Kieresia potrafiła bardzo konkretnie odpowiedzieć. Dośrodkowanie Krystiana Getingera, przytomne zgranie piłki przez Alvisa Jaunzemsa i Ilja Szkurin płaskim strzałem po raz pierwszy w tym meczu pokonał Valentina Cojocaru.

Gospodarze po tym początkowym niepowodzeniu od razu zabrali się jednak do odrabiania strat. Szczególnie dwoił się i troił Wahan Biczachczjan, ale jego dwa pierwsze strzały zdołał obronić Mateusz Kochalski. Przy trzeciej próbie Ormianina bramkarz Stali był już jednak bezradny. Bohaterem akcji z 21. minuty był jednak Kamil Grosicki, który zabawił się bezlitośnie na lewej stronie pola karnego z Marco Ehmannem, po czym wyłożył piłkę Biczachczjanowi jak na tacy. Pomocnik Pogoni trafił do siatki i było 1:1.

Ten wynik oczywiście dalej nie zadowalał "Portowców" i na bramkę Stali szły kolejne huraganowe ataki. Sześć minut po wyrównaniu Pogoń już prowadziła. Alexander Gorgon zgrał piłkę na skraju pola karnego do Efthymiosa Koulourisa, a Grek precyzyjnym uderzeniem trafił po raz siódmy w tym sezonie.

Jeszcze do przerwy wynik mógł się zmienić w obie strony. Najpierw z dystansu w poprzeczkę bramki Pogoni uderzył Krzysztof Wołkowicz, później Mateusz Kochalski musiał bronić strzały Linusa Wahlqvista i Kamila Grosickiego. Na bramki trzeba było jednak czekać do drugiej połowy, gdzie doszło do spektakularnego i niespodziewanego zwrotu akcji.

Pogoń atakowała w poszukiwaniu trzeciego gola, a Stal w 55. minucie przeprowadziła bezwzględny kontratak, korzystając także z fatalnego błędu Benedikta Zecha. Maciej Domański wypuścił sam na sam z Cojocaru Ilję Szkurina, a ten minął rumuńskiego bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki.

Pogoń przy remisie znów musiała zaatakować agresywniej i niewiele zabrakło, a w 70. minucie nadziałaby się na kolejną kontrę gości. Sam na sam z bramkarzem wyszedł Krzysztof Wołkowicz, zdołał już minąć z piłką wychodzącego z bramki Valentina Cojocaru, ale później pod naciskiem obrońcy zdecydował się strzelać na pustą bramkę głową i nie trafił.

I choć Pogoń dalej stwarzała sobie niezłe sytuacje, a bliski drugiego gola w tym spotkaniu był Koulouris, to w 84. minucie było już 3:2 dla Stali i znów w roli głównej wystąpił Ilja Szkurin. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Macieja Domańskiego, przedłużonym głową przez Mateusza Matrasa, Białorusin skutecznym uderzeniem głową skompletował hattricka, stając się bohaterem tego spotkania.

Pogoń Szczecin sensacyjnie przegrała ze Stalą Mielec 2:3 i była to dla niej pierwsza porażka w ekstraklasie od września. Stal z kolei dopiero po raz drugi w tym sezonie wygrała na wyjeździe, po raz drugi na boisku zespołu z topu ekstraklasy. Po wygranej 3:1 w Warszawie nad Legią przyszło bowiem pierwsze od 1975 roku zwycięstwo w Szczecinie.

Wobec takiego wyniku Pogoń Szczecin pozostaje z 26 punktami na piątym miejscu w tabeli ekstraklasy, ale jeszcze w sobotę może ją wyprzedzić Legia Warszawa, jeśli pokona u siebie Wartę Poznań. Stal dzięki zdobytym trzem punktom ma ich już 21 i awansowała na ósmą pozycję.