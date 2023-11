Afera alkoholowa w kadrze U-17. "Był zdemolowany"

Przed mistrzostwami świata do lat 17 PZPN poinformował, że czterech piłkarzy reprezentacji Polski zostało dyscyplinarnie wyrzuconych za picie alkoholu. FIFA wówczas nie wyraziła zgody na to, by dokonać zmian w kadrze, przez co Marcin Włodarski miał znacznie uszczuploną kadrę do dyspozycji. Wśród wyrzuconych piłkarzy był Filip Rózga, który miał za sobą już dwa występy w pierwszym zespole Cracovii. O tym, jakie konsekwencje czekają Rózgę, poinformował Jacek Zieliński przed meczem ze Śląskiem Wrocław.

- Filip został przesunięty do zespołu juniorów, będzie też pracował jako wolontariusz z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim. Popełnił błąd, ale nie zamierzamy go skreślać. Teraz wszystko zależy od niego - wyjaśnił trener Cracovii.

Brał udział w skandalu w kadrze U-17. Wkrótce może wrócić do gry. "Karę odbył"

Zieliński ponownie wypowiedział się o sytuacji Rózgi, tym razem w wywiadzie dla portalu goal.pl. W nim zdradził, jaka była reakcja piłkarza już po wyrzuceniu ze zgrupowania reprezentacji Polski. - Filip był wtedy zdemolowany. Wyglądał fatalnie, trzeba go było podnosić na duchu. Bardzo przeżywał to, co się stało. W wieku 17 lat spłynął na niego duży hejt, ale sam jest sobie winien. Zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd. Rozmawialiśmy z dyrektorem Majewskim z nim, z jego rodzicami. Chcemy mu pomóc. Zrobił coś złego, ale nikogo nie zabił. Jeśli z tego wyciągnie wnioski, będzie bardzo dobrym piłkarzem - powiedział.

- Jak wyglądała nasza pierwsza rozmowa? Była telefoniczna, dzwonił do mnie jeszcze z Indonezji. Ale obyło się bez żadnych krzyków. To była rozmowa merytoryczna, bo on doskonale wiedział, co zrobił i jak zawalił. Moralizatorskie tezy nie miały tu sensu. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, natomiast czas pokaże, czy zrozumiał - dodał Zieliński. Z wywiadu wynika też, że Rózga może wkrótce wrócić do łask i do gry w Cracovii.

- Karę odbył, zaraz minie miesiąc. Największą karą dla niego było wycofanie z reprezentacji i to, że ominęła go taka impreza. Wrócił do juniorów i widzimy, jak pracuje, jak motywuje chłopaków. I bardzo dobrze to wygląda. Do tego myślę, że pomoże mu praca z chorymi dziećmi w szpitalu. Nie ma co go karać zakazem gry. Teraz już jest inny. Był wczoraj u nas na treningu, bo potrzebowaliśmy paru chłopaków z juniorów do gry wewnętrznej. Podnosi głowę, widać uśmiech na twarzy, więc wraca do siebie - podsumował trener Cracovii.

Rózga jest wychowankiem Cracovii. W tym sezonie głównie grał w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie strzelił jednego gola w sześciu meczach. Zagrał też jedno spotkanie w ekstraklasie, konkretniej przeciwko Lechowi Poznań (1:1), gdzie wszedł w 64. minucie za Mateusza Bochnaka.