UEFA podjęła decyzję w sprawie Bartosza Salamona. W Lechu odetchnęli z ulgą

Lech Poznań otrzymał od UEFA ostateczną decyzję ws. Bartosza Salamona, który pozostawał zawieszony od 13 kwietnia. W marcu w organizmie 11-krotnego reprezentanta Polski wykryto niedozwoloną substancję - diuretyk. Chociaż Salamon nie przyznawał się do winy, to ostatecznie został skazany. Mimo to w Poznaniu odetchnęli z ulgą.

