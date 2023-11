Zmiany w Cracovii. Kraków wyprzedaje akcje. Klamka zapadła

Cracovia wkrótce niemal w stu procentach stanie się własnością Comarchu? Wiele na to wskazuje. Obecnie do firmy, której właścicielem jest Janusz Filipiak, należy ponad 66 procent akcji. Właścicielem 33,64 procent jest miasto Kraków. W środę 22 listopada radni zgodzili się na sprzedaż tych udziałów. Do Krakowa trafią dziesiątki milionów złotych, ale kupiec będzie musiał spełnić ważny warunek.

4 Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl