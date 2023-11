Media: Nagły zwrot ws. transferu Bartosza Slisza. Duży klub reaguje

Bartosz Slisz w tym sezonie rozegrał już 26 meczów, zdobył bramkę i zanotował trzy asysty dla Legii Warszawa. Pomocnik zaczął także otrzymywać regularne powołania do reprezentacji Polski, w której zapisał na koncie trzy kolejne występy w eliminacjach Euro 2024. Dzięki dobrej postawie wzbudził zainteresowanie znanych europejskich marek, a jedna z nich miała być chętna na kupienie go już tej zimy. Teraz w tej sprawie pojawiają się nowe informacje.

Co z transferem Bartosza Slisza? Nowe informacje w sprawie reprezentanta Polski

Po meczu Polska - Czechy w el. Euro 2024 pojawiło się sporo informacji o rzekomym transferze Bartosza Slisza do Trabzonsporu. Turcy już w lecie mieli proponować za zawodnika około trzech milionów euro i chcieli ponowić próbę ściągnięcia go już nadchodzącej zimy. Dlatego też podczas starcia reprezentacji obserwowali go skauci znanego klubu.

Nowe światło na sprawę rzuca Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty. Dziennikarz potwierdził zainteresowanie Trabzonsporu Sliszem i obserwowanie go m.in. podczas meczu kadry. Okazuje się jednak, że wcale nie oznacza to zbliżającego się transferu do Turcji.

- Prawdą jest, że byliśmy jako klub na tym spotkaniu. Ale nie tylko na tym. W tym momencie obserwujemy wielu piłkarzy, a co do Slisza… Nie sądzę, abyśmy teraz byli nim zainteresowani. Nie będzie naszym celem tej zimy - przekazał jeden z wysoko postawionych działaczy Trabzonsporu, który wolał pozostać anonimowy.

Wydaje się, że to świetna informacja dla Legii Warszawa, w której Slisz jest niezwykle ważnym zawodnikiem. Jednak dla klubu ze stolicy zima to prawdopodobnie ostatni moment, by zarobić na pomocniku. Jego kontrakt obowiązuje do grudnia 2024 roku, a dyrektor sportowy Jacek Zieliński mówił o trudnościach w negocjacjach. Już w lecie zawodnik będzie mógł podpisać umowę z nowym zespołem i odejść do niego kolejnej zimy.

We wtorek 21 października Bartosz Slisz będzie rezerwowym w meczu towarzyskim Polska - Łotwa na Stadionie Narodowym. Poinformował o tym Michał Probierz, który na konferencji prasowej podał cały skład Biało-Czerwonych.