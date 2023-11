Niemcy chcą przejąć klub ekstraklasy. Jest kolejne potwierdzenie

Śląsk Wrocław z dorobkiem 33 punktów po 15 meczach jest rewelacją tego sezonu ekstraklasy. I to wszystko kilka miesięcy po tym, jak zespół drżał do końca o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na razie nic nie wskazuje na to, że klub miałby zwolnić tempo, zwłaszcza że już teraz pojawiają się nazwiska zawodników, którzy zimą mogliby do niego trafić.

Śląsk Wrocław może zmienić właściciela. Cezary Kucharski potwierdza

To nie koniec interesujących wieści w kontekście Śląska. Cały czas nierozwiązana jest kwestia tego, kto będzie jego właścicielem. Obecnie klubem zarządzają władze miasta, ale wiele razy komunikowano, że jest chęć sprzedania go inwestorowi prywatnemu. - My nadal chcemy sprzedać klub, ale fakty są takie, że Śląsk jest liderem Ekstraklasy. Na mecze przychodzą zresztą tłumy ludzi, a więc wartość tego produktu rośnie. [...] Chcielibyśmy zamknąć tę transakcję jeszcze w tym roku i miejmy nadzieję, że właśnie tak się stanie - mówił miesiąc tematu wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Informację o tym, że klub może zmienić właściciela potwierdził także Cezary Kucharski w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą. - Nie wiem jak to się potoczy, nie biorę udziału w tych rozmowach, ale jeden z niemieckich inwestorów uczestniczy w negocjacjach dotyczących zakupu Śląska Wrocław - stwierdził.

- Od zawsze mówiłem, że Śląsk to klub o dużym potencjale, z dużymi możliwościami, ale nie podejrzewałem, że ten potencjał pokażą tak szybko. Moja rekomendacja jest zatem dobra - dodał także.

Wiele wskazuje, że tajemniczym "niemieckim inwestorem" może być niemiecki potentat nieruchomościowy Westminster. O tym, że firma, a dokładniej jej polski oddział (Westminster Polska) złożył ofertę przejęcia Śląska informował w czerwcu Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Właścicielem Westminster jest Marian Ziburske, który od dłuższego czasu angażuje się finansowo w sport. Jest chociażby sponsorem Herthy oraz Unionu Berlin, ale także Bayernu Leverkusen. W Polsce również działa - to główny partner toru wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Śląsk Wrocław w najbliższej kolejce zagra w poniedziałek z Radomiakiem Radom na wyjeździe.