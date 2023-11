Kibice Legii żądają tego piłkarza. A Runjaic swoje. "Nie jest gotowy"

Legia Warszawa rywalizuje w tym sezonie na trzech frontach. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia ma za sobą bardzo nieudany październik, kiedy to przegrał wszystkie cztery mecze w ekstraklasie. Po bezbramkowym remisie z Lechem Poznań Legia zajmuje szóste miejsce z 24 punktami i traci dziewięć do prowadzącego Śląska Wrocław. W 1/8 finału Pucharu Polski stołeczny klub czeka rywalizacja z Koroną Kielce. Dobrze też wygląda sytuacja w Lidze Konferencji Europy, gdzie Legia jest liderem tabeli ex-aequo z Aston Villą i jest blisko awansu do fazy pucharowej.

Wśród kibiców Legii tematem częstych dyskusji jest Igor Strzałek. Wychowanek wicemistrza Polski zagrał w tym sezonie zaledwie 70 minut w sześciu meczach. Sporym echem odbiło się m.in. spotkanie z GKS-em Tychy w Pucharze Polski, gdzie po 35 minutach było 3:0 dla Legii, a Strzałek wszedł dopiero w 88. minucie. - Dlaczego powinienem wpuścić Strzałka wcześniej? Nie odczuwałem wielkiej potrzeby, by kogokolwiek wpuszczać na ostatnią zmianę wcześniej - mówił Runjaić na pomeczowej konferencji prasowej.

- Wydaje mi się, że wypowiedzi Runjaicia po meczu z GKS-em były dla zachowania równowagi. Bo Igor nasłucha się od ludzi ze swojego otoczenia, którzy klepią go po plecach i mówią, jaki jest krzywdzony. Te osoby nie zdają sobie sprawy, jaką robią mu krzywdę - stwierdził Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale YouTube "Meczyków".

Runjaić mówi o sytuacji Strzałka. "Nie jest jeszcze gotowy na to"

Nieco szerzej na temat Strzałka trener Legii opowiedział w "Prawdzie Futbolu". Runjaić wyjaśnił, dlaczego Strzałek nie gra regularnie w tym sezonie. - Piłkarz, który jest w Legii, musi radzić sobie z presją, jaka jest w klubie. W moim przekonaniu Strzałek nie jest jeszcze gotowy na regularną grę. Za kogo miałby grać? Za Josue? Za Muciego? Za Guala? A jak dam mu szansę poważniejszą i postawię na niego w kilku meczach z rzędu, to pojawi się pytanie, czy to jest piłkarz na Legię? To ważny temat w kontekście rozwoju klubu oraz pracy akademii - stwierdził (cytat za: transfery.info).

- Nie mam nic przeciwko młodym zawodnikom, to nie jest tak, że ich nie lubię czy nie chcę. Pytanie jest o jakość i o ich przegotowanie do poziomu w pierwszym zespole. O tym w klubie wiele rozmawiamy, by zmienić ten proces, by był on sprawniejszy - dodał Runjaić.

Strzałek debiutował w pierwszym zespole Legii 21 maja zeszłego roku w meczu z Cracovią (3:0). Wówczas miał 18 lat, cztery miesiące i dwa dni. Strzałek jest związany kontraktem z Legią do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon.