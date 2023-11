To już katastrofa. Kolejna gwiazda Rakowa wypada z gry. Dramat

Raków Częstochowa ma powody do zmartwień. Tuż przed dwoma ostatnimi meczami w fazie grupowej Ligi Europy, które zdecydują, czy klub zagra w pucharach na wiosnę (wciąż może zająć trzecie miejsce i przejść do Ligi Konferencji) oraz trudnymi potyczkami w ekstraklasie, zespół został wręcz zdziesiątkowany. Do sześciu kontuzjowanych graczy właśnie dołączył siódmy i to nie byle jaki.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz: Zachęcam kibiców, żeby wspierali reprezentację Polski

Piłkarz Rakowa pojechał na kadrę. Nie doczekał się debiutu, wróci z kontuzją

Okazuje się, że podczas zgrupowania reprezentacji Ekwadoru kontuzji doznał skrzydłowy Rakowa John Yeboah. O sprawie poinformował tamtejszy związek. "Informujemy, że wczoraj nasz zawodnik John Yeboah odczuł dyskomfort podczas ostatniej sesji treningowej przed wyjazdem do Maturin, Przeprowadzono odpowiednie badania lekarskie, które wykazały uszkodzenie struktur mięśniowych łydki. Zawodnik zostanie zwolniony ze składu i wróci do Polski, by odzyskać siły u siebie w klubie. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy w komunikacie, opublikowanym na platformie X.

Yeboah do reprezentacji Ekwadoru został powołany już po raz drugi. W przeszłości występował w niemieckich młodzieżówkach, ale ze względu na pochodzenie rodziców mógł reprezentować również Ghanę oraz Ekwador. Zdecydował się na ten ostatni. W październiku w starciu z Boliwią w ogóle nie znalazł się w kadrze meczowej. Przeciwko Kolumbii cały mecz przesiedział na ławce. Na debiut liczył w spotkaniu z Wenezuelą i tuż przed nim doznał urazu. Jego drużyna w nocy z czwartku na piątek bezbramkowo zremisowała.

Raków przetrzebiony przed ważnymi meczami. To już plaga

Dla Rakowa to olbrzymi kłopot. Yeboah był ostatnio graczem pierwszego składu. Przeciwko Zagłębiu Lubin strzelił nawet dwa gole. W całym sezonie rozegrał 22 mecze, zdobył trzy bramki i miał cztery asysty. Trener Dawid Szwarga będzie miał więc zmniejszone pole manewru, bo tylko w tym miesiącu urazów doznali także Giannis Papanikolaou i Łukasz Zwoliński, a od pierwszego meczu ze Sportingiem pauzuje Zoran Arsenić. Lista kontuzjowanych jest dłuższa, bo wciąż niedostępni są Ivi Lopez, Stratos Svarnas i Adrian Gryszkiewicz.

Raków w najbliższym czasie ma bardzo wymagający terminarz. Poza Ligą Europy czekają go starcia z Cracovią w lidze (25 listopada) i Pucharze Polski (6 grudnia), a także liderem ekstraklasy Śląskiem Wrocław (3 grudnia) i wiceliderem Jagiellonią (10 grudnia).