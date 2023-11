Bramkarz Zagłębia ukarany za skandaliczne zachowanie. Nie mieli dla niego litości

Prawdziwym skandalem zakończyło się spotkanie Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź (1:1). W dziewiątej minucie doliczonego czasy gry trafił Imad Rondić, ale chwilę przed golem doszło do starcia Jordiego Sancheza z bramkarzem Zagłębia Sokratisem Dioudisem. Grek był blokowany i jego zdaniem, Sanchez dopuścił się na nim faulu. Sędzia finalnie uznał gola, który dał Widzewowi remis, a Dioudis nie mógł wytrzymać i dyskutował z sędzią. Najpierw otrzymał za to żółtą, a już po końcowym gwizdku czerwoną kartkę. Jeszcze przed zejściem do szatni doszło do drobnych przepychanek i wymiany zdań między zawodnikami na murawie. Ostatecznie według doniesień pod szatniami miało dojść do bijatyki z udziałem obu piłkarzy.

"Wedle naocznego świadka zdarzenia Grek założył duszenie napastnikowi RTS-u, powalił go na podłogę i tam zaczął okładać. Do rozdzielania rzucili się pozostali piłkarze i pracownicy klubów. Jeden z graczy Widzewa miał kopnąć w głowę Dioúdisa, co jeszcze podsyciło i tak potwornie napiętą atmosferę" - napisała "Gazeta Wrocławska". Sport.pl dotarł do protokołu sędziego Daniela Stefańskiego, w którym można znaleźć potwierdzenie tych szokujących zdarzeń.

Sokratis Dioudis nie zagra już w tym roku w ekstraklasie

W środowe popołudnie Komisja Ligi podjęła decyzję co do kary, która spotka greckiego bramkarza za to zachowanie.

"W związku z otrzymaną czerwoną kartką i późniejszym agresywnym zachowaniem zawodnika Sokratisa Dioudisa po zakończeniu zawodów 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Zagłębie Lubin – Widzew Łódź, Komisja Ligi nałożyła na bramkarza klubu Zagłębie Lubin karę 6 meczów dyskwalifikacji i karę finansową 30 tys. zł." - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Powyższa kara oznacza, że Dioudis nie zagra już w tym roku. Przegapi spotkania z ŁKS-em Łódź, Legią Warszawa, Ruchem Chorzów, Śląskiem Wrocław, Lechem Poznań i Cracovią. Bramkarz przegapi dwa pierwsze mecze rundy wiosennej. Wróci do gry w ekstraklasie dopiero pod koniec lutego przyszłego roku.

Sokratis Dioudis jest piłkarzem Zagłębia Lubin od końca stycznia 2023 roku. Podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku. Dla klubu rozegrał dotychczas 24 spotkania, w których wpuścił 31 bramek i zanotował osiem czystych kont.