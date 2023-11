Absurdalne zachowanie piłkarza Ruchu. Został ukarany

Choć zgrupowania reprezentacji narodowych już się rozpoczęły, w poniedziałek rozegrano ostatni mecz 15. kolejki ekstraklasy. Dla Ruchu Chorzów był to drugi mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie i jednocześnie debiut trenerski Jana Wosia, który na stanowisku trenera "Niebieskich" zastąpił Jarosława Skrobacza. W starciu z ligowym średniakiem, jakim jest w tym sezonie Radomiak, chorzowianie musieli za wszelką cenę szukać zwycięstwa.

Ruch trafiał w słupek i poprzeczkę, a do bramki tylko po spalonym. Absurdalne zachowanie Szczepana

Pierwszą połowę meczu na Stadionie Śląskim najlepiej przemilczeć. Radomiak miał w tym czasie jedną niezłą szansę Franka Castanedy, która zakończyła się kiksem Franka Castanedy. Z kolei Ruch przez całe pierwsze 45 minut stać było jedynie na mizerne uderzenie z dystansu byłego piłkarza Radomiaka - Miłosza Kozaka, które bez trudu obronił Albert Posiadała.

Przez pierwsze pięć minut po przerwie działo się z kolei więcej niż przez całą pierwszą część gry. Najpierw po fatalnym błędzie Mike'a Cestora nie popisał się Daniel Szczepan, który w bardzo dobrej sytuacji nie podał piłkę osamotnionemu w polu karnym Tomaszowi Wójtowiczowi, a swoim uderzeniem nie zdołał pokonać Posiadały. Po chwili, po rzucie rożnym niecelnie uderzył Pedro Henrique, a w odpowiedzi z dystansu huknął Kozak, ale nieznacznie nad poprzeczką.

Wymiana ciosów trwała dalej. W 53. minucie z kilkunastu metrów strzelał Tomasz Swędrowski, jednak obił słupek bramki Radomiaka. Chwilę później ten sam piłkarz uderzał z dystansu, jednak Posiadała nie miał problemów ze złapaniem piłki. Po drugiej stronie boiska po niepewnej interwencji na przedpolu Krzysztofa Kamińskiego bez zastanowienia uderzył Castaneda, jednak golkiper Ruchu odbił piłkę.

W kolejnych minutach głównym aktorem tego widowiska był Daniel Szczepan, który dwukrotnie wychodził sam na sam z bramkarzem. Za pierwszym razem, w 58. minucie, trafił do siatki, ale okazało się, że był na wyraźnym spalonym. Dziesięć minut później, po świetnym podaniu Kozaka, Szczepan raz jeszcze wyszedł sam na sam z Posiadałą, ale wtedy zamiast gola szukał rzutu karnego i na jego marną symulkę sędzia Damian Sylwestrzak się nie nabrał, wyciągając bardziej niż zasłużoną żółtą kartkę.

Później tempo meczu nieco osłabło. Uderzenie z dystansu Christosa Donisa pewnie obronił Kamiński, a strzał z rzutu wolnego Kozaka trafił w poprzeczkę bramki Radomiaka. Jeszcze w doliczonym czasie gry minimalnie niecelnie uderzył z kilkunastu metrów Leonardo Rocha i bramki w Chorzowie ostatecznie padły.

Ruch Chorzów zremisował bezbramkowo z Radomiakiem Radom i dla "Niebieskich" był to już 12. kolejny mecz bez zwycięstwa w ekstraklasie, przez co beniaminek z 9 punktami zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z sześciopunktową stratą do bezpiecznej strefy. Radomiak z 19 punktami jest ósmy.