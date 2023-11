"Fair play" Lecha. Postanowił nie skorzystać z autostrady, która się przed nim otworzyła

Pięć punktów straty Lecha oraz aż dziesięć Legii do liderującego Śląska Wrocław sprawiało, że w niedzielnym szlagierze przy Łazienkowskiej oba zespoły bardzo potrzebowały zwycięstwa, by przybliżyć się do zespołu Jacka Magiery. Ale choć na murawie iskrzyło co chwila, tak emocji czysto piłkarskich bardzo brakowało. Oba zespoły oddały przez całe spotkanie w sumie zaledwie 10 (!) strzałów przy aż 41 (!!!) popełnionych faulach, więc nic dziwnego, że rozczarowujący hit zakończył się bezbramkowym remisem.

Mecz z Lechem jeszcze bardziej "niegodny". Nikt nie zasłużył na gola

- W przypadku Legii Warszawa dobry wynik przysłaniał jej słabą grę w ofensywie. Na pierwszą dobrą akcję Legii zakończoną groźną sytuacją i strzałem, trzeba było czekać aż do 69. minuty, gdy w sytuacji stuprocentowej przestrzelił Paweł Wszołek. Dzisiaj Legia może na to machnąć ręką, ale przed kolejnymi spotkaniami czeka ją sporo pracy, bo ewidentnie nie jest w najwyższej dyspozycji - pisaliśmy po meczu Legii Warszawa ze Zrinjskim Mostar (2:0), nazywając go "niegodnym europejskich pucharów" (co wywołało duże kontrowersje) wcale nie ze względu na występ Legii, lecz to, że mimo wszystko przeciętnie grająca w ofensywie drużyna Kosty Runjaicia nie miała najmniejszego problemu z pokonaniem słabiuteńkiego przeciwnika z Bośni i Hercegowiny.

Niedzielny mecz z Lechem Poznań wiele się od tamtego spotkania nie różnił, choć pod względem poziomu piłkarskiego poszedł jeszcze dalej nie w tym kierunku co trzeba. W zaciekłej walce i dużej intensywności oba zespoły zapomniały o grze w piłkę, będąc niezwykle niedokładnym. I tu też Legia cierpiała w ofensywie, nie stwarzając sobie okazji z gry, ale i nie pozwalała wiele swojemu przeciwnikowi, tylko tym razem nie udało się wykorzystać żadnego stałego fragmentu gry, choć ze dwa razy była bliska powodzenia. Nie dostała też rzutu karnego, choć kto wie, czy za rękę w polu karnym Radosława Murawskiego nie należał się jej bardziej niż trzy dni temu za akcję Patryka Kuna.

Według Ekstraklasy w niedzielnym meczu Legia miała współczynnik Expected Goals na poziomie ledwie 0,27 przy 0,51 Lecha. Również Flashscore ocenił to podobnie: 0,24 - 0,47 na korzyść gości. Ale jak łatwo zauważyć - ani jeden, ani drugi zespół nie zasłużył w tym meczu choćby na gola. Zresztą, nawet trenerzy obu drużyn zaakceptowali wynik 0:0 jako sprawiedliwy.

Trzy gole z gry w dziewięciu meczach. Gol na 4,5 godziny gry. Ofensywa Legii cierpi

0 goli po stronie Legii Warszawa nie jest przypadkowe. Od początku października, czyli przez ostatnie 1,5 miesiąca, Legia Warszawa rozegrała w ekstraklasie i Lidze Konferencji dziewięć meczów. Strzeliła w nich zaledwie siedem goli, z czego większość, bo cztery, po stałych fragmentach gry.

To właśnie dzięki nim Legia wygrała ostatnio ze Zrinjskim czy w Radomiu z Radomiakiem. To także stały fragment pozwolił Legii doprowadzić do remisu w Bośni i Hercegowinie, choć to i tak było trafienie samobójcze przeciwnika. Ale prawdziwie zatrważającą jest statystyka zaledwie trzech goli strzelonych z gry w tych dziewięciu spotkaniach.

To jest średnia jednego gola na trzy mecze. Legia Warszawa potrzebuje grać przez 4,5 godziny, żeby zdobyć bramkę z gry! Niesamowite, gdy w ten sposób mówimy o zespole, który przez pierwsze dwa miesiące sezonu rozjeżdżał rywali, jak chciał i nawet jak tracił dwa czy trzy gole, to dzięki dobrej ofensywie nie przegrywał tych spotkań.

Mecze ze Zrinjskim i Lechem pokazały, że tu nie ma przypadku, bo Legia stwarza sobie bardzo mało okazji z gry. Z Lechem taką można by było nazwać szansę Tomasa Pekharta w drugiej połowie, ze Zrinjskim akcję z niecelnym strzałem Pawła Wszołka, ale jest tego zdecydowanie za mało.

Niewykluczone, że po czterech porażkach ligowych z rzędu trener Kosta Runjaić nieco przestawił nastawienie drużyny z ultraofensywnego na zrównoważone, co widać po coraz bardziej szczelnej defensywie Legii (czyste konta w czterech ostatnich meczach oficjalnych), ale to z kolei sprawiło, że warszawski zespół z przodu zaczął liczyć tylko i wyłącznie na stałe fragmenty gry, co jak pokazał mecz z Lechem Poznań, niekoniecznie musi dać efekt.

Lech nie wykorzystuje przewagi nad Legią i Rakowem. Van den Brom robi dobrą minę do złej gry

Odpadnięcie z Ligi Konferencji Europy już w eliminacjach miało otworzyć przed Lechem Poznań autostradę do tytułu mistrza Polski. Ale gdy jego najgroźniejsi rywale, czyli Legia Warszawa i Raków Częstochowa, muszą dzielić grę w krajowych rozgrywkach z fazą grupową europejskich pucharów, Lech postanowił zachować się "fair play" i na nich poczekać, by wiosną wyścig o tytuł rozegrał się na równych zasadach.

To oczywiście sarkazm, ale oddaje dobrze postawę drużyny Johna van den Broma, która potrafiła ostatnio stracić prowadzenie 3:0 z Jagiellonią, zagrać katastrofalną drugą połowę z Cracovią w Krakowie czy zaliczyć bezpłciowy występ przeciwko Legii Warszawa.

Luźniejszy terminarz miał Lechowi pomóc uciekać od rywali, tymczasem w Warszawie Lech ustępował Legii pod wieloma względami, mimo że na przygotowania do tego meczu miał ponad tydzień, a Legia jeszcze w czwartek grała kluczowy mecz Ligi Konferencji ze Zrinjskim. Dalej w grze w takich meczach nie widzimy Irańczyka Alego Gholizadeha, za którego kontuzjowanego latem Lech zapłacił 1,8 miliona euro i który miał być gotowy już ze dwa miesiące temu.

John van den Brom może mówić, że "remis jest dla Lecha do zaakceptowania", ale to robienie dobrej minuty do złej gry, bo na cztery kolejki przed końcem jesieni "Kolejorz" nie wypracował sobie żadnej przewagi nad Legią i Rakowem. Jeśli jego najgroźniejsi rywale wygrają zaległe mecze, to Legia będzie do Lecha traciła zaledwie dwa punkty, a Raków nawet poznaniaków przeskoczy.