Kontrowersja w meczu Legia - Lech. Czy to był rzut karny? Eksperci zabrali głos

Miał być wielki hit w ekstraklasie, a wyszedł spory kit. Starcie między Legią Warszawa a Lechem Poznań na Łazienkowskiej zakończyło się bezbramkowym remisem. "Zamiast goli oglądaliśmy kolejne kiksy i nieudane zagrania obu drużyn. Zamiast efektownych akcji na boisku były nerwy i przepychanki między piłkarzami. Hit potężnie rozczarował" - pisze po zakończonym spotkaniu Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Dwugłos ekspertów o spornej sytuacji w hicie. Czy Legii należał się rzut karny?

W 17. minucie pojawiła się sporna sytuacja. Legia wykonywała rzut rożny, po którym piłka trafiła w rękę Radosława Murawskiego. Ostatecznie Piotr Lasyk nie zwrócił uwagi na to zdarzenie, mimo sygnalizacji ze strony Rafała Augustyniaka, a po obronieniu strzału Patryka Kuna przez Bartosza Mrozka, wskazał na róg boiska. Lasyk najpewniej nie otrzymał żadnej odpowiedzi z VAR-u nt. tej sytuacji od Tomasza Musiała i Marcina Borkowskiego. Czy w tej sytuacji Legii należał się rzut karny?

Do sprawy odniósł się Adam Lyczmański, były arbiter meczów ekstraklasy w Lidze+Extra. - Piłka spada na rękę zawodnika Lecha. Tu się wszystko odbywa naturalnie i tutaj nie ma żadnej celowości. Jest gąszcz zawodników wzajemnie się przepychających. Nie widzę tu podstaw do podyktowania karnego. Absolutnie nie zgadzam się, że był to poszerzony obrys ciała. Naturalnie ułożone ciało i piłka spadająca na rękę. Nie widzę podstaw do karnego ani interwencji sędziego. Brawo dla Piotra Lasyka i jego zespołu - przekazał ekspert Canal+ Sport.

Zupełnie inną opinię ma Rafał Rostkowski, były arbiter międzynarodowy, który wskazał sześć argumentów za tym, że Legia powinna dostać rzut karny. - Piłka spadała i to Murawski zrobił ruch ręką do piłki - piłka nie uderzyła go w rękę znienacka. Zawodnik Lecha nie mógł być i nie powinien być zaskoczony zbliżającą się piłką. Murawski odbił piłkę, aby uniemożliwić zagranie będącemu tuż za nim zawodnikowi Legii - pozbawił go możliwości zagrania. Pleców Murawskiego dotykał w tej akcji ręką Filip Marchwiński - czytamy w artykule TVP Sport.

Bezbramkowy remis w hicie 15. kolejki oznacza, że Lech nie wykorzystał okazji do tego, by wyprzedzić Jagiellonię Białystok i pozostaje na trzecim miejscu z 29 punktami. Nie zmienia się też pozycja Legii, która ma 24 punkty po 14 meczach i zajmuje szóstą pozycję.