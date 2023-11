Najciekawiej było przed meczem. Potem trener Lecha się wściekał, a piłkarze pyskowali

Mecze Legii z Lechem przyzwyczaiły nas do co najmniej dobrego poziomu. Z przeszłości pamiętamy efektowne bramki, głośnych bohaterów, niespodziewane zwroty sytuacji i mecze, które decydowały o losach mistrzostwa Polski. W niedzielę przy Łazienkowskiej nie zobaczyliśmy żadnej z tych rzeczy. Nie było goli, nie było emocji. Były za to nuda i rozczarowanie.

Podniosła atmosfera i świąteczna oprawa

Jedyne, co w niedzielne popołudnie na stadionie Legii mogło się podobać, to przedmeczowa oprawa. Ta uświetniła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Warszawiacy na kilka dni przed meczem zapowiadali specjalny pokaz świateł, a chwilę przed jego rozpoczęciem o widowisku przypomniał spiker - Łukasz Jurkowski. - Proszę się nie zdziwić, gdy za chwilę zgaśnie światło - powiedział były zawodnik MMA.

Chwilę później na stadion Legii spowiła ciemność. Po kilku sekundach kolorowe światła zostały skierowane na murawę, gdzie zaczął się efektowny pokaz. Na bandach wokół boiska pojawiły się biało-czerwone barwy, a na telebimach historyczne zdjęcia. Z głośników puszczono zaś pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego pt. "My, Pierwsza Brygada".

Na tym wydarzenie się jednak nie skończyło. Przy efektownym pokazie świateł Legia zaprezentowała też wyjściową jedenastkę drużyny Runjaicia. Gdy obie drużyny wyszły na boisko, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Hymn Polski odegrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Szkoda, że to, co działo się później na boisku, w żaden sposób nie nawiązało do podniosłej oprawy.

Zła seria Legii trwa

1099 - tyle dni czekała Legia Warszawa na zwycięstwo z Lechem Poznań. Ostatni raz Legii ta sztuka udała się 8 listopada 2020 r., kiedy drużyna Czesława Michniewicza z nawiązką odrobiła straty i zwyciężyła 2:1 po golu Rafaela Lopesa w ostatnich sekundach spotkania.

Od tamtej pory warszawiacy czterokrotnie remisowali z Lechem i raz z nim przegrali. Do takiej serii kibice Legii nie są przyzwyczajeni. Ostatni raz Legia tak długo czekała na zwycięstwo z Lechem na przełomie lat 60. i 70., a dokładnie między 31 października a 15 listopada 1973 r. Różnica jednak polega na tym, że w tamtym czasie poznaniacy grywali nie tylko na pierwszym, ale też drugim, a nawet trzecim poziomie rozgrywkowym.

By znaleźć moment, w którym obie drużyny grały w jednej lidze, a Legia nie potrafiła tak długo wygrać z Lechem, musimy cofnąć się aż do lat 50. W latach 1951-56 warszawiacy nie wygrali siedmiu kolejnych spotkań, przegrywając dwa i remisując pięć.

Zła seria miała się zmienić w niedzielę. Miała, ale się nie zmieniła. Legia potrzebowała zwycięstwa nie tylko ze względów prestiżowych, ale też po to, by gonić Lecha w tabeli. Lecha, do którego przed meczem traciła pięć punktów, mając jedno zaległe spotkanie do rozegrania. Po niedzielnym meczu przy Łazienkowskiej nikt nie będzie zadowolony, raczej nikt też nie może czuć się poszkodowany. Ale Legia na zwycięstwo z Lechem musi czekać co najmniej do maja, kiedy zagra z nim w Poznaniu w 32. kolejce ekstraklasy.

Spokój Runjaicia, nerwy van den Broma

Mecz Legii z Lechem, jak zwykle, miał sporo podtekstów, ale to nie spowodowało zmian w zachowaniu Runjaicia. Trener Legii, jak zawsze, większość spotkania spędził z rękoma w kieszeniach na granicy swojej strefy przy ławce rezerwowych.

Niemiec nie unosił się nawet wtedy, gdy sędzia Piotr Lasyk podejmował co najmniej kontrowersyjne decyzje na niekorzyść jego zespołu. Runjaić nie uniósł się nawet wtedy, gdy sędziowie - słusznie - nie uznali gola Ernesta Muciego w pierwszej połowie.

Zupełnie inaczej mecz przeżywał trener Lecha - John van den Brom. Holender, tak samo jak Runjaić, stał na skraju swojej strefy, ale w przeciwieństwie do swojego vis a vis, często ją opuszczał. I to opuszczał ją w wielkich nerwach.

Tylko w pierwszej połowie van den Brom wściekał się na Lasyka po faulu na Mikaelu Ishaku i bardzo ostrym wejściu Josue w Barry'ego Douglasa. Holender wściekał się nie tylko na sędziego głównego, ale też sędziego technicznego i własnych zawodników. Najmocniej oberwało się Joelowi Pereirze, po którego dwóch kiksach Legia tworzyła zagrożenie pod bramką Lecha.

Piłkarze pyskowali

Po zakończeniu meczu doszło do małej przepychanki między Bartoszem Sliszem a Ishakiem na środku boiska. I to najlepiej podsumowało to, co w niedzielę działo się przy Łazienkowskiej. Bo zamiast efektownej gry i akcji, widzieliśmy sporo pyskówek i spięć między zawodnikami.

W trakcie całego meczu wynotowaliśmy ich tylko kilka. Na boisku nerwowo było między Josue i Ishakiem, Josue i Douglasem, Arturem Jędrzejczykiem i Kristofferem Velde, Sliszem i Radosławem Murawskim. Ale spięć było znacznie więcej.

Na każde z nich nerwowo reagowali kibice, którzy wzajemnie nie szczędzili sobie wulgaryzmów i inwektyw. Chociaż tego nie pochwalamy, to trzeba oddać, że momenty spięć między zawodnikami były niestety najciekawszą częścią niedzielnego meczu.

Kit nie hit

Dlaczego mecz Legii z Lechem był tak słaby? Przede wszystkim dlatego, że obie drużyny przede wszystkim nie chciały przegrać i obie przede wszystkim skupiły się na obronie. Żadna z nich nie podjęła ryzyka i nie przycisnęła przeciwnika, by wymusić na nim błąd.

Legia, podobnie jak w ostatnich meczach z Radomiakiem (1:0) i Zrinjskim Mostar (2:0), była bardziej pragmatyczna, skoncentrowana bardziej na defensywie. Drużyna Runjaicia już czwarty raz z rzędu zachowała czyste konto, co jeszcze kilka tygodni temu byłoby nie do pomyślenia.

To jednak odbiło się na jej grze w ofensywie. W niedzielę znów rozczarował Tomas Pekhart, na boisku nie czarował Josue, a na wahadle nie szalał Paweł Wszołek. Znów bardziej można było chwalić obrońców i środkowych pomocników, którzy nie pozwolili Lechowi na wiele.

A trudno się oprzeć, że piłkarze van den Broma czekali na jeden moment, w którym skarcą Legię i dzięki któremu wygrają w Warszawie. Lechici momentami wyglądali na zespół przekonany o tym, że gospodarze w końcu się pomylą w obronie. Tak jak mylili się dwa tygodnie temu w meczu ze Stalą Mielec (1:3).

Ten moment jednak nie nadszedł, przez co przy Łazienkowskiej zamiast hitu był kit.