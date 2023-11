Co za mecz w Ekstraklasie. Przegrywali i wygrali w osłabieniu. I ten gol! [WIDEO]

W pierwszym niedzielnym spotkaniu 15. kolejki ekstraklasy Stal Mielec podjęła u siebie Górnika Zabrze. Gospodarze w ostatnich tygodniach nie są w najwyższej formie. W zeszłotygodniowym ligowym starciu przegrali 0:4 z Jagiellonią Białystok i plasują się na 13. miejscu w tabeli. Z kolei zabrzanie od początku października nie przegrali i są już na ósmym miejscu. Spotkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie.

Kapitalna bramka Szymona Czyża ozdobą pierwszej połowy

Już od pierwszych minut Górnik narzucił wysokie tempo i w trzeciej minucie miał szansę wyjść na prowadzenie. Daisuke Yokota zagrał genialną piłkę do Karpalika, jednak ten przestrzelił z piątego metra. Co się nie odwlecze to nie uciecze. W dziewiątej minucie goście prowadzili po pięknym trafieniu Szymona Czyża. Pomocnik wypożyczony z Rakowa popisał się kapitalnym rajdem, wymanewrował dwóch defensorów i pokonał bramkarza.

Na odpowiedź Stali nie trzeba było długo czekać. W 15. minucie Mateusz Matras wyrównał po dośrodkowaniu Krystiana Getingera z rzutu rożnego. Pomocnik nie pomylił się z piątego metra i doprowadził do wyrównania.

W kolejnych minutach przewaga przechyliła się minimalnie na korzyść Stali, a goście popełniali błędy. W 18. minucie mógł wykorzystać je Mateusz Matras, jednak ten huknął z woleja mocno niecelnie. Chwilę później odpowiedzieć mogli zabrzanie, lecz czujny w bramce był Kochalski. Spotkanie mocno się wyrównało, a do końca pierwszej połowy nie oglądaliśmy już bramek.

Stal Mielec lepiej zaczęła drugą połowę, a potem przyszły kłopoty

Po zmianie stron mielczanie bardzo szybko zabrali się do ataku. Już w 51. minucie prowadzili 2:1 po trafieniu Ilji Szkurina. Drugą asystę tego popołudnia zanotował Krystian Getinger.

Niestety dla mielczan kilka minut później czerwoną kartką został ukarany Bert Esselink za faul taktyczny. VAR jeszcze sprawdzał całą sytuację, ale ostatecznie kartka nie została anulowana i Holender musiał udać się do szatni.

W kolejnych minutach Stal zmuszona była bronić się całym zespołem, a Górnicy chcieli wykorzystać osłabienie rywali. Pokonać bramkarza próbowali m.in. Paweł Olkowski, Felipe Nascimento czy Erik Janza. Ostatecznie nie udało się zabrzanom zdobyć bramki i to Stal mimo problemów w drugiej połowie dowiozła zwycięstwo do końca! Nie obyło się także bez kontrowersyjnej decyzji Jarosława Przybyła, który podyktował w 78. minucie rzut karny dla Stali, jednak faulu nie było. Na szczęście sędziowie VAR byli czujni i jedenastkę anulowano.

Stal dzięki zwycięstwu wskoczyła na dziesiąte miejsce w tabeli. Z kolei zabrzanie utrzymali ósmą pozycję. Po przerwie reprezentacyjnej mielczanie zagrają z Pogonią Szczecin (25.11, godz. 17:30), a Górnik zmierzy się z Puszczą Niepołomice (26.11, godz. 12:30).