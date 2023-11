Wielka policyjna akcja w Warszawie. Jest nerwowo

Już dziś o 17:30 przy Łazienkowskiej dojdzie do hitowego starcia między Legią Warszawa a Lechem Poznań. Oba zespoły są na fali zwycięstw i plasują się w czołówce ligowej tabeli. Legia ponadto przewodzi w grupie Ligi Konferencji Europy i ma wielkie szanse na przejście do rundy pucharowej. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

Legia Warszawa - Lech Poznań. Wielka policyjna akcja w stolicy

Wielkie emocje zapowiadają się nie tylko na boisku. Kibice obu drużyn nie pałają do siebie miłością, co często powoduje różnego rodzaju incydenty podczas spotkań między nimi. Nie inaczej może być w niedzielę - do Warszawy wybiera się duża grupa kibiców z Wielkopolski. Mowa o dwóch specjalnych pociągach.

Stołeczna policja jest świadoma potencjalnego zagrożenia. - Jutro (12 listopada, przyp. red.) kolejne duże wydarzenie przed nami, zabezpieczenie meczu podwyższonego ryzyka - mówił rzecznik prasowy warszawskiej policji podinspektor Sylwester Marczak, cytowany przez portal natemat.pl. To oznacza, że warszawski służby mają niezwykle pracowity weekend. Wczoraj zabezpieczały Marsz Niepodległości, dziś muszą zapanować nad dziesiątkami tysięcy kibiców.

Legia Warszawa po kryzysie wróciła do wysokiej formy. W ostatnich trzech meczach odniosła trzy zwycięstwa. Z kolei Lech jest niepokonany od 1 października, co zwiastuje wielkie emocje przy Łazienkowskiej.

Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań zaplanowano na niedzielę 12 listopada na 17:30. Bezpośrednią transmisję z meczu przeprowadzi stacja Canal+Premium, a także Canal+Sport 3. Stream będzie dostępny także na platformie canalplus.com. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.