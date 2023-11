Sceny po meczu Ekstraklasy. "Dogrywka w tunelu" [WIDEO]

Mecz Zagłębie Lubin - Widzew Łódź obfitował w wielkie kontrowersje. Finalnie zakończył się on wynikiem 1:1, ale piłka wpadała do siatki aż cztery razy, a do tego Damian Dąbrowski z Zagłębia zmarnował rzut karny. Poszkodowani mogli czuć się piłkarze Widzewa, którym interwencja sędziów VAR anulowała aż dwa trafienia. Finalnie goście dopięli swego i wyrównali wynik meczu w doliczonym czasie gry, ale również nie obyło się bez kontrowersji.

Bójka po meczu Zagłębie - Widzew w ekstraklasie. Awantura już na boisku

Przy bramce dla Widzewa sędzia Daniel Stefański również skorzystał z systemu VAR, a moment meczu był niezwykle ważny. W dziewiątej minucie doliczonego czasy gry trafił Imad Rondić, ale chwilę przed golem doszło do starcia Jordiego Sancheza z bramkarzem Zagłębia Sokratisem Dioudisem.

Grek był blokowany i jego zdaniem, Sanchez dopuścił się na nim faulu. Sędzia finalnie uznał gola, który dał Widzewowi remis, a Dioudis nie mógł wytrzymać i dyskutował z sędzią. Najpierw otrzymał za to żółtą, a już po końcowym gwizdku czerwoną kartkę. Jeszcze przed zejściem do szatni doszło do drobnych przepychanek i wymiany zdań między zawodnikami na murawie.

Okazuje się, że w tunelu i pod szatniami było jeszcze bardziej gorąco. Dziennikarz Karol Bugajski poinformował, że pod szatniami doszło do awantury. "Wściekły Sokratis Dioudis i wielka zadyma pod szatniami" - napisał i udostępnił wideo spod szatni. Na materiale jednak widać niewiele poza ożywioną dyskusją.

Z kolei profil WidzewToMy.net w serwisie X (dawniej Twitter) napisał: Po meczu Zagłębie Lubin - Widzew "dogrywka" w tunelu prowadzącym do szatni. Doszło do bójki pomiędzy piłkarzami obu drużyn" - czytamy.

Prawdopodobnie powodem kłótni piłkarzy obu zespołów była właśnie kontrowersja związana z golem dla Widzewa. W trakcie spotkania gra była raczej czysta, więc zawodnicy nie powinni mieć do siebie pretensji z powodu innych sytuacji boiskowych.