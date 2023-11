Hamalainen przemówił przed meczem Legia - Lech. Zdradził, komu będzie kibicował

Kasper Hamalainen był przez lata gwiazdą ekstraklasy. Fin grał najpierw w Lechu Poznań w latach 2013-2016, gdzie zdobył mistrzostwo i Superpuchar Polski. Potem był bohaterem kontrowersyjnego transferu do Legii Warszawa, gdzie przez trzy lata wygrał trzy mistrzostwa i dwa krajowe Puchary. Fani Lecha wywiesili m.in. transparent o treści "Hamalainen, k... stara! Następnego czeka kara" i określali go "Judaszem". Fin zakończył karierę w wieku 37 lat, a ostatni mecz zagrał na początku października w barwach Turunu Palloseura, którego był wychowankiem. Dla Lecha zagrał 131 meczów, a dla Legii - 114 spotkań.

Hamalainen rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" przed hitowym starciem Legii z Lechem w 15. kolejce ekstraklasy. Fin pokusił się na wspomnienia o transferze z Lecha do Legii. - Oczywiście, że miałem pewne wątpliwości. Zwłaszcza dotyczące tego, jak zareaguje społeczność. Jak będą do tego ruchu nastawieni ludzie? Zrobiłem listę plusów i minusów, ale możliwość gry w Lidze Mistrzów i wielkość Legii spowodowały, że tych pozytywów było znacznie więcej. Jednak muszę przyznać, że trochę mi to zajęło. A mecze Legii z Lechem to zawsze były wielkie spotkania - powiedział.

Były reprezentant Finlandii obserwuje poczynania Lecha i Legii poprzez media społecznościowe, natomiast przyznaje, że zaskakuje go fakt, że to Śląsk Wrocław jest liderem. - Pamiętam, że w czasach, kiedy ja byłem w Polsce, to Śląskowi nie wiodło się najlepiej. Ale to klub dobrze zorganizowany. A jak wspominam Jacka Magierę? Wspominam go bardzo dobrze. To był trener, którego warsztat i schemat pracy bardzo mi odpowiadał. Zawsze spokojny, opanowany, idealnie potrafiący przekazać zawodnikom, czego chce. Bardziej przypomina trenera ze Skandynawii niż z Polski - dodaje Hamalainen.

Zdaniem Hamalainena najlepszym piłkarzem ekstraklasy jest teraz Josue. A komu będzie kibicował w hitowym starciu na Łazienkowskiej? Odpowiedź była bardzo dyplomatyczna. - Odpowiem, że obu ekipom. Mam same dobre wspomnienia z tych klubów, począwszy od piłkarzy, przez trenerów, a na pracownikach klubu kończąc. Wszyscy dobrze mnie traktowali i byli bardzo życzliwi. Mam nadzieję, że to będzie piękne widowisko i obu drużynom życzę powodzenia - podsumował Fin.

Starcie Legii z Lechem w hicie 15. kolejki ekstraklasy odbędzie się w niedzielę 12 listopada o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.