Media: Oto nowy biznes Podolskiego. To może być absolutny hit

Górnik Zabrze w tym sezonie spisuje się nieźle. Piłkarze Jana Urbana w 14. kolejkach ekstraklasy zgromadzili 19 punktów, notując pięć zwycięstw. O szóstą wygraną powalczą w niedzielę 12 listopada przeciwko Stali Mielec. W spotkaniu nie wystąpi na pewno powracający po kontuzji Lukas Podolski.

Lukas Podolski otworzy kolejny biznes? Szykuje się nowa liga

Napastnik ostatnie dni spędził nie tylko na rehabilitacji i walce o powrót do zdrowia, ale też na snuciu kolejnych planów biznesowych. Jak przekazał niemiecki portal focus.de, niebawem ruszy kolejny projekt Podolskiego. To tzw. Baller League, czyli liga piłkarska, której gracze mieliby rozgrywać mecze w... pustym hangarze w Kolonii. Byłby to już kolejny biznes prowadzony przez Podolskiego. Przypomnijmy, że piłkarz ma m.in. własną sieć kebabowni.

Według źródła piłkarz wpadł na pomysł razem z innym byłym reprezentantem Niemiec, Matsem Hummelsem i to oni mają być głównymi twarzami projektu. Liga będzie składać się z dwunastu ekip, a każda z nich będzie miała kapitana, który jest znaną postacią w branży rozrywkowej. Zespoły będą grać w siedmioosobowych składach.

- Celem jest zafascynowanie młodych ludzi futbolem - ocenił Mats Hummels w rozmowie z "Bildem". Rozgrywki mają ruszyć już niebawem, a dokładnie 8 stycznia 2024 roku.

Co ciekawe to nie pierwszy tego typu pomysł w świecie piłkarskim. Swoją własną ligę i rozgrywki ma już m.in. Gerard Pique, który założył. Kings League, czyli nowe rozgrywki, które już cieszą się olbrzymią popularnością. Działają one na podobnej zasadzie, jak miałby działać projekt Podolskiego i Hummelsa.