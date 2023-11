Lider ekstraklasy nie do zatrzymania nawet w dziewiątkę! Od bohatera do zera [WIDEO]

Przed rozpoczęciem sezonu chyba nikt nie wytypowałby, że po 14 kolejkach Śląsk Wrocław będzie liderem ekstraklasy, a Cracovia będzie znajdowała się tuż nad strefą spadkową. Taka jednak była rzeczywistość przed piątkowym meczem w Krakowie, ale spotkanie to potwierdziło, że oba miejsca w tabeli nie są przypadkowe.

Śląsk nie do zatrzymania nawet w dziewiątkę! Leiva od bohatera do zera

Śląsk Wrocław już w piątej minucie zdołał pokonać bramkarza Cracovii Sebastiana Majewskiego, ale ten, który do siatki trafił, czyli Piotr Samiec-Talar, był na wyraźnym spalonym.Kilka minut później doskonałą sytuację miała Cracovia, a bliski szczęścia był Karol Knap, który wprawdzie w sytuacji sam na sam posłał piłkę obok Rafała Leszczyńskiego, ale wspaniałą interwencją wybił ją sprzed linii bramkowej Łukasz Bejger.

A skoro Cracovia gola nie strzeliła, to zrobił to w 16. minucie Śląsk. Piotr Samiec-Talar zagrał doskonałe podanie w pole karne do Petra Schwarza i choć jego strzał obronił Sebastian Madejski, to do piłki dopadł jeszcze Nahuel Leiva i bezwzględnie umieścił ją w siatce.

Cracovia dobrze zareagowała po straconym golu i już chwilę później mogła wyrównać. Po dobrej akcji "Pasów" z kilku metrów uderzył Patryk Makuch, ale świetnie wyłapał to Rafał Leszczyński. Bramkarz Śląska później także popisał się jeszcze jedną bardzo dobrą paradą, broniąc strzał zza pola karnego Janiego Atanasowa, utrzymując prowadzenie Śląska do przerwy.

Druga część spotkania rozpoczęła się dla Śląska wręcz fatalnie. Już w 52. minucie gry po nieodgwizdanym faulu na sobie Nahuel Leiva postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość i uderzył z główki Jakuba Jugasa. Sędzia Marcin Szczerbowicz nie miał innego wyjścia, jak wyrzucić ofensywnego pomocnika Śląska z boiska. Co więcej, Leiva nie tylko osłabił swój zespół w Krakowie, ale też pewne jest, że nie zagra w co najmniej dwóch innych meczach, w tym hitowym starciu z Rakowem Częstochowa.

Od tego momentu rozpoczął się jednak prawdziwy festiwal nieporadności "Pasów", które niby miały przewagę, niby oddawały strzały na bramkę Rafała Leszczyńskiego, ale trudno było stwierdzić, żeby bramkarz Śląska był zmuszony do zaprezentowania pełni swoich umiejętności.

Cracovia była tak nieporadna, że nie pomogła jej nawet druga czerwona kartka dla Śląska, którą za drugą żółtą kartkę obejrzał w 78. minucie Jehor Macenko, który w bezsensowny sposób sfaulował w narożniku boiska Jakuba Myszora.

Dzięki temu zwycięstwu Śląsk Wrocław z 33 punktami umocnił się na prowadzeniu w tabeli ekstraklasy. Cracovia ma tych punktów tylko 15 i jest tuż nad strefą spadkową, na piętnastym miejscu i z przewagą ledwie dwóch "oczek" nad strefą spadkową.