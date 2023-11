Media: Objawienie ekstraklasy na celowniku giganta. Liga Mistrzów na horyzoncie

Bartłomiej Wdowik świetnie spisuje się w bieżącym sezonie. Do tej pory rozegrał 16 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył trzy asysty. Jego udane występy zostały zauważone przez Michała Probierza, który powołał go na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski w miejsce kontuzjowanego Tymoteusza Puchacza.

Bartłomiej Wdowik może zmienić klub. Galatasaray zainteresowane wahadłowym

Wysoka forma wahadłowego zwróciła również uwagę zagranicznych klubów. Jak informuje portal Fanatik, transferem 23-latka zainteresowane jest Galatasaray. Zdaniem dziennikarzy Turcy obserwują Polaka już od dłuższego czasu i teraz są gotowi na złożenie pierwszej oferty. Źródło dodaje, że działacze klubu nie są zadowoleni z występów Angelino i z tego powodu poszukują nowego lewego obrońcy. Obecnie nie wiadomo, czy Wdowik może przenieść się do Turcji na stałe, czy jedynie na wypożyczenie. Jego umowa z Jagiellonią wygasa w 2025 roku.

Jeśli ostatecznie transfer ten dojdzie do skutku, Wdowik w Turcji będzie miał szansę do rywalizacji z kilkoma polskimi piłkarzami. Najlepiej z nich radzi sobie Sebastian Szymański, który na co dzień gra w Fenerbahce. Ofensywny pomocnik jest w świetnej dyspozycji i do tej pory rozegrał 20 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył siedem asyst.

Wdowik miałby też szansę na grę w europejskich pucharach. Galatasaray bierze udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a w swojej grupie po czterech kolejkach zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem czterech punktów. W tureckiej Superlidze z kolei jest liderem i po 11 spotkaniach ma 31 punktów na koncie.

Wahadłowy nie zadebiutował jeszcze w reprezentacji Polski, ale liczy, że w końcu Michał Probierz na niego postawi. Dzięki wysokiej formie ma spore szanse, by znaleźć się w kadrze na listopadowe zgrupowanie kadry. Selekcjoner przekaże listę powołanych w czwartek. Polska w tym miesiącu zmierzy się z Czechami i Łotwą.