Są najnowsze informacje o stanie zdrowia Janusza Filipiaka

Mimo bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej właściciela klub musi jakoś funkcjonować. Jest to o tyle trudne, że Janusz Filipiak bardzo angażował się w codzienne życie drużyny. Można było mieć obawy, czy uda się szybko poukładać pion zarządzający. Na najważniejszą osobę w Cracovii szybko wyrósł Stefan Majewski - wiceprezes zarządu.

Polsat zdradza szczegóły dotyczące Janusza Filipiaka. "Nie będzie zdolny"

Cracovia w tym sezonie nie radzi sobie najlepiej. Obecnie zajmuje 15. miejsce w ekstraklasie, czyli ostatnią pozycję, która gwarantuje utrzymanie. Nad 16. Puszczą Niepołomice ma zaledwie pięć punktów przewagi. W ostatnich pięciu ligowych meczach Cracovia wygrała zaledwie raz. Na razie cały klub wciąż wydaje się sparaliżowany wydarzeniami sprzed miesiąca. Dopiero 6 listopada Janusza Filipiaka na stanowisku prezesa Cracovii zastąpiła żona - Elżbieta Filipiak.

Według informacji Polsatu Sport szanse na powrót Janusza Filipiaka do zdrowia są nikłe, a na dalsze zarządzanie Cracovią lub Comarchem - nie istnieją. Według telewizji - prezes i właściciel Cracovii jeżeli przeżyje, nie będzie zdolny do zarządzania swoją firmą i klubem. Polsat Sport zdradził też szczegóły dotyczące sytuacji zdrowotnej Janusza Filipiaka.

"Co ciekawe, choć wszystko zaczęło się od zawału serca, kondycja tego mięśnia jest stosunkowo niezła - tak wynika z naszych informacji. Lekarze nie założyli na sercu ani jednego stenta, mięsień sercowy radzi sobie bez nich. Natomiast o wiele gorzej wygląda sytuacja z mózgiem, który zbyt długo był niedotleniony, gdy doszło do zatrzymania akcji serca. To mogło spowodować nieodwracalne zmiany, obumarcie części komórek nerwowych" - informuje redakcja.

Co dalej z Cracovią? Stefan Majewski kluczową postacią. Elżbieta Filipiak chce przyciągnąć kibiców

31 października z Cracovii odszedł Jakub Tabisz - przez wiele lat kluczowy współpracownik Janusza Filipiaka, który nie miał najlepszej opinii wśród kibiców klubu. 6 listopada prezesem - przynajmniej do 6 lutego - została Elżbieta Filipiak. Jak informuje Polsat Sport, żona właściciela Cracovii przyjaźni się z Majewskim i to właśnie wiceprezesowi zarządu powierzyła zarządzanie pionem sportowym zespołu. Ona sama chce się skupić na ożywieniu klubowego marketingu i ściągnięciu na stadion kibiców - niedawno z funkcji rzecznika zrezygnował Przemysław Staniek, a zastąpiła go Aleksandra Szynal, wcześniej odpowiadająca za media społecznościowe Cracovii.

Drużyna trenera Jacka Zielińskiego musi za to skupić się na ucieczce od strefy spadkowej. Terminarz Cracovii jest bardzo trudny. W najbliższym czasie zmierzy się ze Śląskiem Wrocław (lider ekstraklasy) i Rakowem Częstochowa (mistrz Polski, obecnie 4. drużyna ligi). Potem będą dwa spotkania kluczowe w walce o utrzymanie. Zespół z Krakowa zagra przeciwko Ruchowi Chorzów oraz Stali Mielec. Porażki w tych spotkaniach znacząco skomplikowałyby jej sytuację.