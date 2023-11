Duże nazwisko było naprawdę blisko Legii. Dyrektor sportowy potwierdza

Do tej pory w tym sezonie Legia Warszawa zaskakiwała nas przede wszystkim podczas eliminacji do Ligi Konferencji Europy, a następnie w fazie grupowej europejskich pucharów. Drużyna Kosty Runiajcia strzelała, ale jednocześnie traciła mnóstwo bramek. Jak na razie sytuacja Legii w tabeli grupy E jest świetna, ponieważ po wygranej z Aston Villą (3:2) i Zrinjski Mostar (2:1) klub ze stolicy jest na pierwszym miejscu. W ekstraklasie Legia Warszawa zajmuje dopiero 6. miejsce ze względu na serię porażek, jaką poniosła w październiku.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Do Legii mógł trafić były obrońca Atletico Madryt. "Był na celowniku"

W ostatnim czasie Legia daje przede wszystkim mnóstwo radości kibicom, strzelając mnóstwo bramek, jednak momentami gra drużyny wygląda dosyć chaotycznie. Od dawna eksperci wskazywali na braki kadrowe przede wszystkim w linii defensywy, która nie wydaje się być zbyt pewna i solidna. O polityce transferowej warszawskiego klubu w obszernym wywiadzie dla TVP Sport wypowiedział się Radosław Mozyrko. Dyrektor sportowy Legii zdradził, że do drużyny mógł dołączyć 24-letni Javi Montero, który ma na koncie 14 występów w Atletico Madryt. W 2021 roku Hiszpan trafił do tureckiego Besiktasu za 750 tys. euro. Obecnie jest wypożyczony do portugalskiej Aroucy. W 2019 roku Monteru zadebiutował także w młodzieżowej drużynie reprezentacji Hiszpanii do lat 21.

- Nie jest tak, że skupiamy się na jednym czy dwóch krajach. Rozważamy często różne opcje. Tak było choćby przy poszukiwaniu środkowego obrońcy. Na celowniku był na przykład Javi Montero z tureckiego Besiktasu, ale ostatecznie sprawy potoczyły się inaczej - powiedział Mozyrko.

- Zawsze pojawiają się też propozycje od agentów. Było przynajmniej kilku zawodników z przeszłością w Premier League, La Liga czy Bundeslidze. Większość to jednak opcje związane z 33 czy 35-latkami, którzy zbliżają się do końca karier i… nie są naszym priorytetem. Czasami nie są to też poważne opcje, a raptem sondowanie możliwości przez jakiegoś pośrednika - dodał.

Oprócz tego Radosław Mozyrko szerzej wypowiedział się nt. ogólnej polityki transferowej Legii Warszawa, która szuka nowych zawodników zarówno w wielu zagranicznych, jak i polskich ligach. - Koncentrujemy się na wielu ligach, to liczba… X. Im dłużej pracuję w skautingu, tym coraz częściej zauważyłem, że kluby nie oglądają wszystkiego. Wiele zespołów koncentruje się na konkretnych obszarach czy rynkach. Nie stawiamy tylko na Hiszpanię i Portugalię, ale… to dla nas ważne rynki. Gdyby było inaczej, to nie mielibyśmy tam ludzi. Da się tam dostrzec kwestię odpowiedniej relacji jakości do finansów. Do tego dochodzą możliwości pozyskiwania zawodników czy ich adaptacji w Polsce - mówił dyrektor sportowy Legii.

- Siłą rzeczy w pierwszej lidze (polskiej - red.) spoglądamy przede wszystkim na graczy poniżej 23 roku życia. Na niższym poziomie zerkamy na jeszcze młodszych. Moje subiektywne zdanie jest też takie, że wielu graczy ma potencjał, ale niekoniecznie są już gotowi na Legię - przyznał Radosław Mozyrko.

W czwartek 9 listopada Legia Warszawa w czwartej kolejce Ligi Konferencji zmierzy się z bośniackim Zrinjski Mostar. Początek meczu o godz. 18:45.