Śląsk Wrocław szykuje transferowy hit. Chcą wyrwać wielki talent

Bez wątpienia Śląsk Wrocław jest największą sensacją obecnych rozgrywek ekstraklasy. Kiedy pod koniec ubiegłego sezonu cudem wywalczył utrzymanie, nikt nie sądził, że trener Jacek Magiera będzie w stanie zbudować z niego tak silny zespół. Mimo sporej krytyki udało mu się to zrobić. Po ostatnim zwycięstwie nad Legią (4:0) coraz więcej osób uważa, że wrocławska drużyna może realnie powalczyć o mistrzostwo Polski.

Śląsk Wrocław szykuje transferowy hit. Perełka prosto z Nigerii

Aby Śląsk mógł do końca sezonu utrzymać obecną formę, niewątpliwie potrzebuje szerokiej kadry. Ostatnio ogłoszono, że po czterech latach do Polski wraca Patryk Klimala, który podpisał z zespołem czteroletni kontrakt. Jak się okazuje, to jednak wcale nie koniec potencjalnych wzmocnień.

Dyrektor sportowy Śląska David Balda przebywał ostatnio w Nigerii, gdzie próbował znaleźć nieodkrytych, a przede wszystkim utalentowanych piłkarzy. - Znaleźliśmy dwóch młodych zawodników. Jeden z nich jest jednak zbyt młody, żeby ściągnąć go w tym momencie do Polski. Myślę, że środkowy pomocnik, którego obserwujemy, nas wzmocni. (...) Nie chcę zdradzać, ale będzie młodzieżowym reprezentantem kraju, dlatego nie możemy przespać momentu, żeby go sprowadzić - powiedział w rozmowie na kanale Prawda Futbolu prezes Śląska Patryk Załęczny.

Jak informuje TVP Sport, chodzi o zawodnika Sportingu Lagos Rivio Ayemwenre. "Kiedy jest przy piłce, myśli tylko o znalezieniu miejsca do oddania strzału. Jego umiejętności, siła i szybkość pozwoliły mu dobrze odgrywać rolę ofensywnego pomocnika, zarówno w Sportingu, jak i w byłych klubach - Dakkada FC oraz Sapele Lions." - czytamy na klubowej stronie internetowej.

W tym sezonie rozegrał dla nigeryjskiego zespołu pięć spotkań, strzelając nawet gola w debiutanckim meczu, który był pierwszym historycznym trafieniem dla Sportingu w lidze NPFL.

Nieoczekiwanie Śląsk rzekomo wyraził też zainteresowanie Guilherme Zimovskim z Corinthians - zakomunikował na Twitterze użytkownik AdamzTT1947. Jakiś czas temu pisaliśmy o 18-letnim piłkarzu, ponieważ zadeklarował on chęć gry dla... reprezentacji Polski.

Po 14 kolejkach ekstraklasy Śląsk jest liderem tabeli z dorobkiem 30 punktów.